Хотіли просто заробити грошей: у Донецькій області троє бойовиків "ДНР" отримали по 9 років в'язниці

Суд засудив до 9 років позбавлення волі трьох жителів Донецької області, які з 2014 року перебували у складі підрозділів угруповання бойовиків "Козачий союз "Область війська Донського ДНР". Про це повідомляє прес-служба СБУ. \r\nТак, повідомляється, що чоловіки вступили в підрозділи терористичного угруповання заради заробітку коштів.\r\n"На початку свого "бойового шляху" учасники НЗФ отримували винагороду в розмірі майже десяти тисяч російських рублів, але згодом їм довелося служити безкоштовно. Після того як серед різних груп бойовиків почали виникати конфлікти, їх угруповання були розформовані, а самі захисники "русского мира" втратили інтерес до служби. Згодом вони втекли від своїх ватажків і переховувалися в родичів на підконтрольній українській владі території", - йдеться в повідомленні. \r\nЗазначається, що чоловіки були затримані на території Донецької області в 2018 році.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nЗгодом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею "Участь в терористичній діяльності".\r\nЯк повідомляли Українські Новини, в Сєвєродонецьку чоловік отримав п'ять років умовно за антиукраїнські заклики і підтримку "ЛДНР" в соцмережі.\r\nРаніше бойовик "ЛНР" хотів зробити візу в Прибалтику і почати життя "з чистого аркуша", але його затримала поліція.