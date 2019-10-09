Хотіли просто заробити грошей: у Донецькій області троє бойовиків "ДНР" отримали по 9 років в'язниці

Суд засудив до 9 років позбавлення волі трьох жителів Донецької області, які з 2014 року перебували у складі підрозділів угруповання бойовиків "Козачий союз "Область війська Донського ДНР". Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Так, повідомляється, що чоловіки вступили в підрозділи терористичного угруповання заради заробітку коштів.

"На початку свого "бойового шляху" учасники НЗФ отримували винагороду в розмірі майже десяти тисяч російських рублів, але згодом їм довелося служити безкоштовно. Після того як серед різних груп бойовиків почали виникати конфлікти, їх угруповання були розформовані, а самі захисники "русского мира" втратили інтерес до служби. Згодом вони втекли від своїх ватажків і переховувалися в родичів на підконтрольній українській владі території", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що чоловіки були затримані на території Донецької області в 2018 році.

Згодом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею "Участь в терористичній діяльності".

Як повідомляли Українські Новини, в Сєвєродонецьку чоловік отримав п'ять років умовно за антиукраїнські заклики і підтримку "ЛДНР" в соцмережі.

Раніше бойовик "ЛНР" хотів зробити візу в Прибалтику і почати життя "з чистого аркуша", але його затримала поліція.