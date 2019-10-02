В Северодонецке мужчина получил пять лет условно за антиукраинские призывы и поддержку "ЛДНР" в соцсети

Северодонецкий городской суд Луганской области приговорил к 5 годам лишения свободы условно местного жителя за антиукраинские публикации и в поддержку самопровозглашенных Луганской и Донецкой "народных республик" в запрещенной российской социальной сети "ВКонтакте" в 2018 году.

Об этом говорится в сообщении прокуратуры области, передают Українські Новини.

По данным ведомства, мужчину признали в том, что он публиковал в соцсети тексты с публичными антиукраинскими призывами.

"В которых террористические организации "ЛНР" и "ДНР" признавались независимыми республиками и входили в состав Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Мужчину признали виновным в преступлении, предусмотренном ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса (распространение информации с призывами к изменению границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, по предварительному сговору группой лиц).

Так как обвиняемый в ходе досудебного расследования признал свою вину, между ним и прокурором заключено соглашение о признании виновности, на основании которого суд приговорил мужчину к наказанию в виде 5 лет лишения свободы без конфискации имущества с освобождением от отбывания наказания с испытательным сроком.

Как сообщали Українськi Новини, в Одесской области задержали популяризатора "ДНР" и "ЛНР" в соцсетях.

Ранее на Черниговщине задержали антиукраинского интернет-пропагандиста.