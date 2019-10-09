Зеленський розповів, коли стане відома дата наступного обміну

Президент Володимир Зеленський, який сьогодні, 10 жовтня, відвідав виставку "Зброя та безпека", заявив, що дата наступного обміну утримуваними особами стане відома після проведення зустрічі лідерів "нормандської четвірки". Про це повідомляє Радіо Свобода.

Так, Президент розповів, що в Україні є дві позиції стосовно обміну, але спілкування з Росією зараз не відбувається.

Також Зеленський підкреслив, "нормандська четвірка" буде вирішувати "головне питання про обмін".

Мова йде про обмін українців, які перебувають на території Росії і на території ДНР.

Як повідомляли Українські Новини, Президент Володимир Зеленський сподівається, що на зустрічі лідерів країн "нормандського формату" (Україна, Німеччина, Франція, Росія) буде вирішено питання обміну утримуваними особами у форматі "всіх на всіх".

Раніше Пристайко заявив, що Росія відмовилася від зустрічі "нормандської четвірки" у вересні.

Проте в Кремлі не виключають можливості нового обміну політв'язнями між Україною і Росією.

А 7 вересня Україна і Росія обмінялися полоненими у форматі 35 на 35.