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09 жовтня 2019, середа, 22:05 11
Події 2019-10-10T00:00:02+03:00
Українські Новини
У Запоріжжі мікроавтобус влетів у вантажівку, є загиблі і поранені

У Запоріжжі мікроавтобус влетів у вантажівку, є загиблі і поранені

Мікроавтобус влетів у фуру в Запоріжжі. Фото: Портал Бабурка
Мікроавтобус влетів у фуру в Запоріжжі. Фото: Портал Бабурка

1 людина загинула та 8 осіб госпіталізовано (в тому числі 2 неповнолітніх) вдень у середу в результаті зіткнення маршрутного таксі і вантажного автомобіля на вул. Істоміна в Запоріжжі.

Про це Українським Новинам повідомила прес-служба поліції області.

За даними відомства, 9 жовтня близько 14:20 на вул. Істоміна, яка з'єднує правобережні Хортицький та Дніпровський райони міста, мікроавтобус Mercedes Sprinter врізався в задню частину вантажівки.

Встановлено, що мікроавтобус працював на маршруті №49 (Бородінський ринок – Меблевий магазин), а вантажівка обслуговує торговельну мережу АТБ.

Загибла жінка і всі госпіталізовані постраждалі – пасажири маршрутки.

Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група.

Як повідомляли Українські Новини, 5 жовтня в Запоріжжі неповнолітній за кермом автомобіля, який взяв без дозволу батьків, виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з іншим авто. В результаті аварії загинув неповнолітній.

Раніше також в Запорізької області зіткнулися Fiat і ВАЗ, загинули дві жінки.

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