У Запоріжжі мікроавтобус влетів у вантажівку, є загиблі і поранені

1 людина загинула та 8 осіб госпіталізовано (в тому числі 2 неповнолітніх) вдень у середу в результаті зіткнення маршрутного таксі і вантажного автомобіля на вул. Істоміна в Запоріжжі.\r\nПро це Українським Новинам повідомила прес-служба поліції області.\r\nЗа даними відомства, 9 жовтня близько 14:20 на вул. Істоміна, яка з'єднує правобережні Хортицький та Дніпровський райони міста, мікроавтобус Mercedes Sprinter врізався в задню частину вантажівки.\r\nВстановлено, що мікроавтобус працював на маршруті №49 (Бородінський ринок – Меблевий магазин), а вантажівка обслуговує торговельну мережу АТБ.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nЗагибла жінка і всі госпіталізовані постраждалі – пасажири маршрутки.\r\nНаразі на місці події працює слідчо-оперативна група.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 5 жовтня в Запоріжжі неповнолітній за кермом автомобіля, який взяв без дозволу батьків, виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з іншим авто. В результаті аварії загинув неповнолітній.\r\nРаніше також в Запорізької області зіткнулися Fiat і ВАЗ, загинули дві жінки.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n