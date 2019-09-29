В Запорожской области столкнулись Fiat и ВАЗ, погибли две женщины

Вчера, 28 сентября, на автодороге Днепр-Мариуполь в Запорожской области столкнулись Fiat Ducato и ВАЗ-2102. В результате аварии погибли два человека, а еще двое - получили ранения. Об этом сообщает пресс-служба полиции Запорожской области.

"Водитель автомобиля Fiat Ducato, 1995 года рождения, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем ВАЗ-2102. В результате аварии две пассажирки ВАЗ, 1958-го и 1951 года, погибли на месте. Водитель этой легковушки, 1974 года рождения, и пассажирка Fiat, 1998 года рождения, доставлены в больницу с телесными повреждениями", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, также неделю назад в Запорожской области в ДТП с грузовиком погибли три человека. Полицейские задержали водителя грузового автомобиля, который в Ореховском районе на перекрестке автодорог не предоставил преимущество в движении легковому автомобилю.

Ранее следователи Государственного бюро расследований (ГБР) начали расследование по подозрению сотрудника Национальной полиции в наезде в состоянии алкогольного опьянения на пешехода в Каменке-Днепровской Запорожской области.