Зеленський обговорив з главою МЗС Нідерландів розслідування катастрофи MH17

Президент Володимир Зеленський обговорив з міністром закордонних справ Нідерландів Стефом Блоком розслідування катастрофи літака Boeing-777 Malaysia Airlines рейсу MH17 в Донецькій області в 2014 році.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Президента, передають Українські Новини.

Під час зустрічі політики обговорили питання співробітництва країн у розслідуванні катастрофи. Також йшлося про взаємодію сторін в рамках реалізації курсу європейської та євроатлантичної інтеграції України.

Крім того, Президент України подякував Нідерландам за підтримку суверенітету і територіальної цілісності України, дотримання режиму санкцій проти Росії і невизнання анексії Криму Росією.

Зеленський поінформував співрозмовника про ситуацію з безпекою на Донбасі, а також про зусилля, спрямовані на припинення бойових дій.

Міністр закордонних справ Нідерландів підтвердив наявність значного інтересу нідерландського бізнесу інвестувати в Україну.

Як повідомляли Українські Новини, парламент Нідерландів схвалив розслідування ролі України у катастрофі MH17.

Раніше повідомлялося, що в 2020 році суд у Нідерландах почне розглядати справу про катастрофу літака Malaysia Airlines на Донбасі.