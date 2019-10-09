Зеленський обговорив з главою МЗС Нідерландів розслідування катастрофи MH17

Президент Володимир Зеленський обговорив з міністром закордонних справ Нідерландів Стефом Блоком розслідування катастрофи літака Boeing-777 Malaysia Airlines рейсу MH17 в Донецькій області в 2014 році.\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-служби Президента, передають Українські Новини.\r\nПід час зустрічі політики обговорили питання співробітництва країн у розслідуванні катастрофи. Також йшлося про взаємодію сторін в рамках реалізації курсу європейської та євроатлантичної інтеграції України.\r\nКрім того, Президент України подякував Нідерландам за підтримку суверенітету і територіальної цілісності України, дотримання режиму санкцій проти Росії і невизнання анексії Криму Росією.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nЗеленський поінформував співрозмовника про ситуацію з безпекою на Донбасі, а також про зусилля, спрямовані на припинення бойових дій.\r\nМіністр закордонних справ Нідерландів підтвердив наявність значного інтересу нідерландського бізнесу інвестувати в Україну.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, парламент Нідерландів схвалив розслідування ролі України у катастрофі MH17.\r\nРаніше повідомлялося, що в 2020 році суд у Нідерландах почне розглядати справу про катастрофу літака Malaysia Airlines на Донбасі.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n