Парламент Нидерландов одобрил расследование роли Украины в катастрофе MH17

Парламент Нидерландов поддержал предложение Христианско-демократической партии по дополнительному расследованию причин, почему Украина не закрыла воздушное пространство над Донбассом во время боевых действий в 2014 году. Об этом написал депутат от Христианско-демократической партии Крис ван Дам в Twitter, передает "Европейская правда".

"Предложение по дальнейшему расследованию того факта, почему не было закрыто воздушное пространство над Украиной, только что было одобрено единогласно", - сказал ван Дам.

Главы МИД Стефан Блок заявил, что такое расследование - непростая задача, так как будет необходимо сотрудничество России.



"Речь идет также об их воздушном пространстве", - сказал он.

Посол Украины в Нидерландах Всеволод Ченцов отметил, что Киеву нечего скрывать, и украинское правительство готово предоставить всю необходимую информацию. В то же время посол указал, что это расследование будет отвлекать от поиска виновных.



Как сообщали Українські Новини, Нидерланды переквалифицировали Владимира Цемаха из свидетеля по делу сбития самолета рейса MH17 в небе над Донбассом в подозреваемые.



Ранее сообщалось, что в 2020 году суд в Нидерландах начнет рассматривать дело о крушении самолета Malaysia Airlines на Донбассе.



Тем временем National Geographic снял документальный фильм о катастрофе рейса MH17.







