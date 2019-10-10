НБУ продовжує зміцнювати гривню: офіційний курс валют на 10 жовтня

Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 10 жовтня, на 0,60 коп. до 24,7010 UAH\/USD.\r\nПро це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.\r\nУ попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 9 жовтня, на 16,06 коп. до 24,7070 UAH\/USD.\r\nОфіційні курси гривні до іноземних валют:\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nОфіційний курс\r\n\r\n\r\n100 фунтів стерлінгів\r\n3018,8280\r\n\r\n\r\n100 доларів США\r\n2470,1001\r\n\r\n\r\n100 швейцарських франків\r\n2482,3071\r\n\r\n\r\n1000 ієн\r\n230,0413\r\n\r\n\r\n10 російських рублів\r\n3,7945\r\n\r\n\r\n100 євро\r\n2712,4169\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення у вівторок на 1 коп. в середу зміцнився на 9 коп. до 24,66 UAH\/USD.\r\nКрім того, в середу курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 8 жовтня на 3,85 коп. до 25,0890 UAH\/USD, курс купівлі знизився на 1,39 коп. до 24,6539 UAH\/USD.