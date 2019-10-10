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10 жовтня 2019, четвер, 06:05 7
Економіка 2019-10-10T06:05:02+03:00
Українські Новини
НБУ продовжує зміцнювати гривню: офіційний курс валют на 10 жовтня

НБУ продовжує зміцнювати гривню: офіційний курс валют на 10 жовтня

Гривня
Гривня

Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 10 жовтня, на 0,60 коп. до 24,7010 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 9 жовтня, на 16,06 коп. до 24,7070 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

  Офіційний курс
100 фунтів стерлінгів 3018,8280
100 доларів США 2470,1001
100 швейцарських франків 2482,3071
1000 ієн 230,0413
10 російських рублів 3,7945
100 євро 2712,4169

Як повідомляли Українські Новини, курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення у вівторок на 1 коп. в середу зміцнився на 9 коп. до 24,66 UAH/USD.

Крім того, в середу курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 8 жовтня на 3,85 коп. до 25,0890 UAH/USD, курс купівлі знизився на 1,39 коп. до 24,6539 UAH/USD.

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