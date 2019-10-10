НБУ продовжує зміцнювати гривню: офіційний курс валют на 10 жовтня

Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 10 жовтня, на 0,60 коп. до 24,7010 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 9 жовтня, на 16,06 коп. до 24,7070 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

Офіційний курс 100 фунтів стерлінгів 3018,8280 100 доларів США 2470,1001 100 швейцарських франків 2482,3071 1000 ієн 230,0413 10 російських рублів 3,7945 100 євро 2712,4169

Як повідомляли Українські Новини, курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення у вівторок на 1 коп. в середу зміцнився на 9 коп. до 24,66 UAH/USD.

Крім того, в середу курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 8 жовтня на 3,85 коп. до 25,0890 UAH/USD, курс купівлі знизився на 1,39 коп. до 24,6539 UAH/USD.