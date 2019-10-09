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09 жовтня 2019, середа, 19:51 15
Європа 2019-10-09T21:30:03+03:00
Українські Новини
В шотландських лісах знайшли руїни нелегального спиртзаводу

В шотландських лісах знайшли руїни нелегального спиртзаводу

Руїни. Фото: Forest and Land Scotlan
Руїни. Фото: Forest and Land Scotlan

Будівництво сімнадцятого століття виявили в лісах Глазго, але археологи не змогли відразу встановити її призначення, повідомляє "Навколо Світу. Україна".

У британської урядової організації Forest and Land Scotland прийшли до висновку, що виявлені в лісі на Півночі Шотландії руїни були нелегальним заводом з виробництва віскі.

Залишки кам'яних садиб XVIII століття знайшли на нагір'ї в 30 кілометрах на північ від Глазго. У той час виготовлення та продаж віскі була заборонена, а на солодовий ячмінь ввели величезний податок.

Будови були розташовані на відстані 200 метрів один від одного, а всередині них розташовувалися великі цегляні печі, які могли використовувати як зерносушарки та перегінні апарати.

Як повідомляли Українські Новини, в Шотландії ввели кримінальну відповідальність за покарання дітей, зробивши її першою країною у Великобританії, яка притягнення до кримінальної відповідальності батьків за насильство. Також першої в світі Шотландія ввела мінімальні роздрібні ціни на алкогольні напої а німці переходять на безалкогольне пиво, змішане з газованою водою.

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