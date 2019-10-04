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04 октября 2019, пятница, 16:41 119
Мир 2019-10-04T16:42:04+03:00
Українські Новини
В Шотландии за наказание детей будут вводить уголовную ответственность

В Шотландии за наказание детей будут вводить уголовную ответственность

В Шотландии запретили наказывать детей. Фото:LiveJournal
В Шотландии запретили наказывать детей. Фото:LiveJournal

Шотландия стала первой страной в Великобритании, которая ввела привлечение к уголовной ответственности родителей,  подвергающих физическому наказанию детей.  Об этом передает BBC News Украина.

Ранее, прежнее законодательство одобряло родителям применение физической "обоснованной" силы в воспитании детей.  

Однако, местные власти и парламент приняли решение ввести новые правила, которые позволят обезопасить детей от физического насилия так же, как и взрослых. Закон предусматривает, даже самое меньшее применение физической силы в адрес детей родителями будет рассматриваться, как насилие, что чревато наказанием.

Оппоненты закона утверждают, что он может принести больше вреда, чем пользы, ведь закон никоим образом не улучшит ситуацию для детей, которые становятся жертвами "настоящего" насилия в семье, а для "хороших" семей, наоборот, создаст проблемы.

Согласно проведенным опросам, половина шотландцев считают, что незаслуженное наказание за воспитание своих детей могут получить хорошие родители.

В 2015 году было проведено исследование, которое показало, что что от 70% до 80% британских родителей иногда используют физическую силу в отношении своих детей.

Многие родители признают, что физические наказания детей - это "плохая вещь", но, говорят они, "иногда это - единственное, что работает". Чаще всего это случается, когда речь идет о детях в возрасте от трех до семи лет.

Как сообщали Українські Новини, в апреле, в Британии вступил в силу закон, по которому за тайное фотографирование женщин под юбкой (апскертинг) в Англии и Уэльсе теперь можно будет получить до двух лет тюрьмы.

Кроме того, ранее парламент Франции принял закон "О школе доверия", который, в частности, запрещает физические наказания детей.

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