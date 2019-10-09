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09 жовтня 2019, середа, 19:29 13
Судова влада 2019-10-09T21:30:03+03:00
Українські Новини
Суд продовжить розгляд апеляції у справі про банкрутство "Центренерго" наступного тижня

Суд продовжить розгляд апеляції у справі про банкрутство "Центренерго" наступного тижня

Апеляційний суд продовжить розгляд апеляційної скарги у справі про банкрутство енергогенеруючої компанії "Центренерго" 15 жовтня.

Про це Українським Новинам повідомило інформоване джерело.

"Сьогодні (9 жовтня) розглядалася апеляційна скарга про припинення справи про банкрутство. Сьогодні вони заслухали апеляційні скарги і оголосили перерву на 15 жовтня. Судді надали сторонам можливість підготуватися до судових дебатів", - сказав він.

Згідно з інформацією в єдиному реєстрі судових рішень, раніше суд неодноразово задовольняв вимоги суддів про самовідвід у справі про банкрутство "Центренерго".

Як повідомляли Українські Новини, Північний апеляційний господарський суд відновив процедуру банкрутства "Центренерго".

Раніше Господарський суд Києва закрив справу про банкрутство "Центренерго".

Згідно з матеріалами суду, рішення Господарського суду Києва про закриття справи про банкрутство "Центренерго" було зупинено до розгляду апеляційних скарг ТОВ "Транснова" і ТОВ "Баланс-Груп".

У травні комітет кредиторів компанії "Центренерго" вирішив почати санацію підприємства.

В 2018 році "Центренерго" скоротила чистий прибуток в 3,8 раза, або на 1,392 млрд гривень до 499,127 млн гривень у порівнянні з аналогічним періодом 2017 року.

До складу "Центренерго" входять 3 ТЕС: Вуглегірська (Донецька область), Зміївська (Харківська область) і Трипільська (Київська область), сумарна проектна потужність яких становить 7 660 МВт, це близько 14% від загальної встановленої потужності України.

78,289% акцій компанії належить державі в особі Фонду державного майна.

"Центренерго" входить в список держкомпаній, що підлягають приватизації.

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