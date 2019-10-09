Суд продовжить розгляд апеляції у справі про банкрутство "Центренерго" наступного тижня

Апеляційний суд продовжить розгляд апеляційної скарги у справі про банкрутство енергогенеруючої компанії "Центренерго" 15 жовтня.\r\nПро це Українським Новинам повідомило інформоване джерело.\r\n"Сьогодні (9 жовтня) розглядалася апеляційна скарга про припинення справи про банкрутство. Сьогодні вони заслухали апеляційні скарги і оголосили перерву на 15 жовтня. Судді надали сторонам можливість підготуватися до судових дебатів", - сказав він.\r\nЗгідно з інформацією в єдиному реєстрі судових рішень, раніше суд неодноразово задовольняв вимоги суддів про самовідвід у справі про банкрутство "Центренерго".\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Північний апеляційний господарський суд відновив процедуру банкрутства "Центренерго".\r\nРаніше Господарський суд Києва закрив справу про банкрутство "Центренерго".\r\nЗгідно з матеріалами суду, рішення Господарського суду Києва про закриття справи про банкрутство "Центренерго" було зупинено до розгляду апеляційних скарг ТОВ "Транснова" і ТОВ "Баланс-Груп".\r\nУ травні комітет кредиторів компанії "Центренерго" вирішив почати санацію підприємства.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nВ 2018 році "Центренерго" скоротила чистий прибуток в 3,8 раза, або на 1,392 млрд гривень до 499,127 млн гривень у порівнянні з аналогічним періодом 2017 року.\r\nДо складу "Центренерго" входять 3 ТЕС: Вуглегірська (Донецька область), Зміївська (Харківська область) і Трипільська (Київська область), сумарна проектна потужність яких становить 7 660 МВт, це близько 14% від загальної встановленої потужності України.\r\n78,289% акцій компанії належить державі в особі Фонду державного майна.\r\n"Центренерго" входить в список держкомпаній, що підлягають приватизації.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n