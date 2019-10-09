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  • У Boeing з десятком пасажирів у польоті загорівся двигун
09 жовтня 2019, середа, 18:39 12
Світ 2019-10-09T21:45:02+03:00
Українські Новини
У Boeing з десятком пасажирів у польоті загорівся двигун

У Boeing з десятком пасажирів у польоті загорівся двигун

Літак. Фото: pixabay
Літак. Фото: pixabay

Через майже п'ять місяців після трагічної авіакатастрофи в Ефіопії з лайнером, який розбився Ethiopian Airlines, на борту якого загинуло більше 150 пасажирів, з 33 різних країн, у Сенегалі сталася аварійна посадка літака через спалах.

Посилаючись на повідомлення авіаперевізника, повідомляє Independent про екстрену посадку в Сенегалі Boeing 767, яку пасажирський літак здійснив через займання двигуна незабаром після зльоту.

Після вильоту з Сенегалу в напрямку Ефіопії через Малі пілот зрозумів, що у літака загорівся двигун.

Після негайного повернення літака в міжнародний аеропорт Блеза Діаньє в сенегальської столиці Дакарі загоряння було ліквідовано.

На борту повітряного судна перебувало 90 осіб. У Ethiopian Airlines повідомляють, що ніхто з них не постраждав. Частина пасажирів, вилетіла пізніше в той же день, а решту розмістили в готелі – вони повинні були вилетіти на наступний день.

Як повідомляли Українські Новини, на заході Німеччині розбився американський винищувач F-16. Нагадаємо, у Львівській області сталася авіакатастрофа, в якій зазнав аварії 51-річний літак.

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