Авиакатастрофа во Львовской области: потерпевшему крушение самолету был 51 год

В пятницу, 4 окятбря около 7 утра самолет Ан-12 авиакомпании "Украина Аэроальянс" (Киев) совершил аварийную посадку, в ходе которой погибли люди. Во время расследований выяснилось, что самолету АН-12 был 51 год. Об этом передает BBC News Украина.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщила, что АН-12 исчез из радара на расстоянии 13,7 км от международного аэропорта "Львов". В 7:29 один член экипажа вышел на связь и сообщил, что самолет совершил аварийную посадку. В 7:46 самолет Ан-12 был обнаружен на расстоянии 1,5 км от взлетно-посадочной полосы.

Согласно информации ведомства, на сайте компании Ukraine Air Alliance (Украина Аэроальянс) указано, что самолет АН-12 UR-CAH был выпущен в 1968 году, до 1995 года эксплуатировался военными частями, с 2012 года - этой авиакомпанией.

Скриншот: huaa-avia.cоm

Однако журналистам не удалось связаться с авиакомпанией по одному из номеров телефонов, размещенных на ее сайте для уточнения вопросов.

Сначала министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что, по предварительным данным, погибли 4 человека, позже эта цифра возросла до 5.

"Печальная пятница. По предварительным данным, 4 погибших. Аварийная посадка осуществлена ​​в связи с окончанием горючего", - написал он в Facebook.

Позже министр отредактировал сообщение: "По предварительным данным, есть погибшие". "Точную информацию ждем, на борту были не только члены экипажа", - пояснил он, комментируя событие.

Затем количество жертв уточнили в ГосЧс.

"На борту находилось 8 человек, из них 7 членов экипажа и один человек, сопровождавшей груз. В результате падения самолета 3 человека погибли, 3 человека пострадали, судьба 2 человек неизвестна. Аварийно-спасательные работы продолжаются", - говорится в сообщении.

Триває рятувальна операція біля міжнародного аеропорту "Львів"

Від #ДСНС залучено 41 рятувальник та 7 од. техніки 👉https://t.co/ibJ86a8dGV pic.twitter.com/7jpCJwi9T5 — МВС України (@MVS_UA) 4 жовтня 2019 р.

По данным господина Криклия, самолет Ан-12 # UR-CAH принадлежал авиакомпании "Украина Аэроальянс", выполнял чартерный грузовой рейс # UKL4050 по маршруту Виго (Испания) - Львов.

Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что пилоты попросили экстренной возможности дозаправиться во Львове. "Они просто несколько километров не дотянули до взлетно-посадочной полосы", - отметил он.

Как сообщали Українські Новини опубликовали фото-репортаж с места крушения самолета АН-12 во Львовской области.

Также, ранее сообщалось, что в Одессе из-за сильного ураганного ветра не смогли приземлиться самолеты.