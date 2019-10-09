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09 жовтня 2019, середа, 18:25 3
Судова влада 2019-10-09T19:03:13+03:00
Українські Новини
Труба допускає, що справу Пашинського можуть перекваліфікувати

Труба допускає, що справу Пашинського можуть перекваліфікувати

Директор Державного бюро розслідувань Роман Труба не виключає, що справу проти колишнього депутата Верховної Ради Сергія Пашинського (Народний фронт) буде перекваліфіковано з нанесення тяжких тілесних ушкоджень В'ячеславу Хімікусу на інший злочин.

Про це він сказав на брифінгу.

"Ми не виключаємо, що буде змінена кваліфікація справи. Слідчі повинні встановити факт, чи тримав Пашинський зброю, коли виходив з автомобіля. І ми повинні дати юридичну оцінку", - сказав він.

За його словами, Генпрокуратура неякісно розслідувала конфлікт Пашинського і Хімікуса і ігнорувала розслідування.

Як повідомляли Українськi Новини, Печерський районний суд Києва заарештував колишнього депутата Верховної Ради Сергія Пашинського ("Народний фронт") до 4 грудня. Таким чином, суддя в повній мірі задовольнила клопотання Державного бюро розслідувань про арешт Пашинського і відмовила його захисту в застосуванні іншого запобіжного заходу.

Тим часом Портнов обіцяє Пашинському правильний колектив в камері і конфіскацію майна.

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