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09 жовтня 2019, середа, 18:16 10
Суспільство 2019-10-09T19:00:02+03:00
Українські Новини
Схвалений Кабміном на посаду одеського губернатора Куций задекларував криптовалюти на $2,7 млн

Схвалений Кабміном на посаду одеського губернатора Куций задекларував криптовалюти на $2,7 млн

Максим Куций, кандидатуру якого Кабінет Міністрів схвалив на посаду голови Одеської обласної державної адміністрації, задекларував 3 907 174 гривні доходів за 2018 рік.

Про це свідчать дані Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передають Українські Новини.

Згідно інформації в декларації, річний дохід Куцого склала зарплата в 38 398 гривень, дохід від підприємницької діяльності – 1 983 920 гривень, дивіденди – 1 658 000 гривень, відсотки від депозитів у банках - 46 936 гривень, подарунок у негрошовій формі – 179 920 гривень (наручний годинник Rolex Milgauss).

Його дружина Вероніка Куца задекларувала дохід від відчуження рухомого майна – 475 200 гривень і зарплату – 171 759 гривень.

Куций задекларував 180 000 доларів готівки, криптовалюти Bitcoin на 1 120 850 доларів і Ethereum на 1 548 390 доларів, його дружина – 55 000 доларів готівкою.

Він зберігає на депозитах у банках 246 284 гривні та 2 300 євро.

Куций є власником компаній "Сервіс та Менеджмент", "Медійний Партнер" та "Цифрове партнерство".

У власності губернатора 50% власності на квартиру площею 61,8 кв. м в Києві, земельну ділянку площею 1 200 кв. м у селі Старі Петрівці Київської області, у його дружини – 33% власності на квартиру площею 70,5 кв. м у Києві.

Куций володіє легковими автомобілями Audi A4 Sline 2011 року випуску і Volkswagen Passat RLine 2017 року випуску.

Як повідомляли Українські Новини, Кабмін у середу схвалив призначення головою Одеської обласної державної адміністрації Максима Куцого, Тернопільській - Ігоря Сопеля.


Також стало відомо, що Кабмін передумав призначати Кучера губернатором Харкова.

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