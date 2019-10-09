Справа про бійку Микитася та голови сільради: екс-депутат знову уникнув арешту

Печерський районний суд Києва відпустив під особисте зобов'язання колишнього депутата Верховної Ради Максима Микитася по справі про побиття голови сільради в Чернігівській області.\r\nПро це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.\r\nПідозра в хуліганстві Микитасю була пред'явлена 24 вересня слідчими Державного бюро розслідувань.\r\nВстановлено, що 5 липня депутата увірвався в приміщення селищної ради в селі Любеч Ріпкинського району Чернігівської області під час сесії і завдав голові ради тілесні ушкодження.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n\r\nМикитась заперечує свою вину в інкримінованому правопорушенні.\r\nПрокуратура просила суд обрати йому запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання, але покласти зобов'язання у вигляді здачі закордонного паспорта, носіння електронного браслета і заборони на спілкування з фігурантами справи.\r\nСуд у кінці вересня вирішив частково задовольнити клопотання, відпустивши Микитася під особисте зобов'язання, але відмовившись надіти на нього електронний браслет і покласти інші зобов'язання.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 4 жовтня Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді застави 5,5 млн гривень для колишнього депутата Верховної Ради Максима Микитася по справі про присвоєння 82 млн держкоштів при обміні квартир для військових Національної гвардії.