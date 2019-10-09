підписатися на розсилку
24.7 25.15
26.9 27.6
˟
09 жовтня 2019, середа, 17:04 16
Фінанси 2019-10-09T19:45:04+03:00
Українські Новини
Кредити економіці "пішли" в мінус

Кредити економіці "пішли" в мінус

Обсяг кредитів, виданих комерційними банками корпоративного сектору і фізичним особам, за оперативними даними НБУ, скоротився на 2,2% з 1 011,9 млрд гривень станом на 1 вересня до 990,161 млрд гривень на 1 жовтня.

Про це повідомив Національний банк, передають Українські Новини.

З початку року обсяг кредитів економіці скоротився на 7,7% з 1 073,1 млрд гривень.

Гривневі кредити юрособам за вересень скоротилися на 0,6% з 456,6 млрд гривень до 453,9 млрд. гривень.

Кредити бізнесу в іноземній валюті скоротилися на 5,3% з 345,1 млрд гривень на 1 вересня до 326,9 млрд гривень на 1 жовтня.

Кредити населенню за вересень скоротилися на 0,6% до 206,2 млрд гривень.

Процентні ставки у вересні по гривневих кредитах для бізнесу знизилися на 0,4 в. п. до 17,7%, для населення скоротилися на 0,2 п. п. до рівня 35,9%.

За валютними кредитами ставки для бізнесу сократилис на 0,6 в. п. до 4,8%.

Як повідомляли "Українські Новини", у 2018 році обсяг кредитів економіці збільшився на 5,9% з 1 016,7 млрд гривень.

В 2017 році кредити банків економіці збільшилися на 1,8% з 998,7 млрд гривень.

За 2016 рік кредити банків економіці збільшилися на 2,1% з 981,62 млрд гривень до 1 002,4 млрд гривень.

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук сподівається на подальше зниження облікової ставки, яку Національний банк знизив 5 сентрября з 17% до 16,5%.

Обсяг кредитів, виданих комерційними банками корпоративного сектору і фізичним особам, за оперативними даними НБУ, збільшився на 0,6% з 1 009,5 млрд гривень станом на 1 серпня до 1 015,2 млрд гривень на 1 вересня.

Більше новин про: НБУ економіка України кредитування Макропоказники

Архів
Новини
Суд продовжить розгляд апеляції у справі про банкрутство "Центренерго" на наступному тижні 19:29
ГПУ передала до СБУ справи про розслідування нападів на Стерненка 19:21
"Центренерго" відмовилося надати інформацію про договори закупівлі вугілля 19:04
Гривня на міжбанку продовжує впевнено рости 18:51
Турецька авіація розпочала бомбардування в Сирії 18:49
більше новин
Зеленський звільнив харківського губернатора Світличну і має намір призначити замість неї Кучера 12:36
Росія збрехала Міжнародному трибуналу про повернення 3 українських військових кораблів 13:27
Чорновол влаштувала істерику в ДБР і прорвалася до Труби 12:30
Мінекономрозвитку просить СБУ повернути державі підприємство "Закарпатполіметали" 11:09
Якщо Україна ініціює справу проти Байденів, то стане ворогом обох сторін у США, - Луценко 12:09 Відео
більше новин
Росія збрехала Міжнародному трибуналу про повернення 3 українських військових кораблів 13:27
Зеленський звільнив харківського губернатора Світличну і має намір призначити замість неї Кучера 12:36
Мінекономрозвитку просить СБУ повернути державі підприємство "Закарпатполіметали" 11:09
Чорновол влаштувала істерику в ДБР і прорвалася до Труби 12:30
У США Зеленський зустрічався з Кисліним, який причетний до відмивання грошей "регіоналами", – ЗМІ 21:27
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok