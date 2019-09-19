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19 сентября 2019, четверг, 12:00 39
Экономика 2019-09-19T12:01:09+03:00
Українські Новини
Гончарук надеется на дальнейшее снижение учетной ставки НБУ и удешевление кредитов

Гончарук надеется на дальнейшее снижение учетной ставки НБУ и удешевление кредитов

Премьер-министр Алексей Гончарук надеется на дальнейшее снижение учетной ставки, которую Национальный банк снизил 5 сентрября с 17% до 16,5%.

Об этом он сообщил в ходе конференции по земельной реформе, передают Українські Новини.

"С момента начала работы нашего правительства НБУ уже снизил ставку на 0,5%. И в следующий раз, я надеюсь, он продолжит такую же логику действий", - сказал Гончарук.

Премьер также отметил, что надеется на снижение ставок кредитования в следующем году до уровня 11-12% годовых.

"Я рассчитываю, что на следующее лето, осень, в следующем году, кредитование в гривне будет 11-12%. Мы понимаем, как это сделать. Если сейчас посмотреть на прогноз инфляции на следующий год и на тот инструментарий, который есть в НБУ, это абсолютно реально", - добавил Гончарук.

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк допускает более быстрое снижение учетной ставки при реализации структурных реформ. 5 сентября Национальный банк снизил учетную ставку с 17% до 16,5%.

Национальный банк расценивает инциденты с экс-главой регулятора Валерией Гонтаревой как организованное давление.

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