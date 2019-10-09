У вересні грошова база скоротилася на 1,1%

У вересні грошова база включає в себе готівку в обігу поза банками, а також резервні кошти банків і інші гроші, за оперативними даними НБУ, скоротилася на 1,1% з 445,730 млрд гривень станом на 1 вересня до 441,010 млрд гривень станом на 1 вересня.

Про це повідомив Національний банк, передають Українські Новини.

При цьому з початку року грошова база зросла на 1,2% з 435,798 млрд гривень.

Грошова маса у вересні зросла на 0,2% з 1 303,305 млрд гривень на 1 вересня до 1 305,914 млрд гривень на 1 жовтня, з початку року - збільшилася на 2,2% з 1 277,6 млрд гривень.

Обсяг готівки в обігу, за оперативними даними НБУ, у вересні збільшився на 1% з 354,980 млрд гривень на 1 вересня до 358,680 млрд гривень на 1 жовтня.

З початку року обсяг готівки скоротився на 1,4% з 363,629 млрд гривень.

Як повідомляли Українські Новини, 2018 року грошова база зросла на 9,2% з 399,1 млрд гривень, а грошова маса виросла на 5,6% з 1 208,859 млрд гривень.

В 2017 році грошова база зросла на 4,6% з 381,6 млрд гривень, а грошова маса збільшилася на 9,6% з 1 102,7 млрд гривень.

У серпні грошова база, що включає в себе готівку в обігу поза банками, а також резервні кошти банків і інші гроші, за оперативними даними НБУ, збільшився на 2,2% з 436,348 млрд гривень станом на 1 серпня до 445,729 млрд гривень станом на 1 вересня.

Верховна Рада ввела єдину звітність з єдиного соціального внеску та податку на доходи фізичних осіб з 1 січня 2021 року.