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09 жовтня 2019, середа, 16:07 15
Суспільство 2019-10-09T16:40:27+03:00
Українські Новини
На блокпосту в Кремінній сталася бійка: затримані активісти "Нацкорпуса" та вилучено зброю

На блокпосту в Кремінній сталася бійка: затримані активісти "Нацкорпуса" та вилучено зброю

Поліція вилучила 6 одиниць зброї і затримала активістів 2 політичної партії "Національний корпус" (раніше - "Азов") під час бійки на блокпосту в Кремінній Луганської області.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Міністерства внутрішніх справ, передають Українські Новини.

Зазначено, що до блокпосту в Кремінній під'їхала колона з понад 25 автомобілів, які хотіли проїхати в Золоте (Луганська область).

Співробітники полку "Миротворець" зупинили автомобілі для передбаченої законодавством перевірки документів. Однак громадяни відмовилися виконувати законні вимоги поліцейських. Внаслідок виник словесний конфлікт, який пізніше переріс у бійку. Спецназівець поліції здійснив попереджувальний постріл у повітря.

"Двох громадян поліцейські затримали. Один із затриманих - водій авто, який скоїв наїзд на ногу спецназівця, інший - перебував у розшуку. Також, після огляду авто, співробітниками поліції було вилучено 6 одиниць мисливської вогнепальної зброї. Після перевірки вона буде повернута власникам", - сказано в повідомленні.

Ситуація знаходиться під контролем.

Колона автомобілів "Нацкорпуса" поїхала в напрямку Золотого-4, поліція продовжує нести службу.

Як повідомляли Українські Новини, у середу сталася бійка між військовослужбовцем і активістом "Нацкорпуса" на блокпосту в Луганській області. Конфлікт стався через те, що військові і правоохоронці не хотіли пропускати делегацію "Нацкорпуса" в селище Золоте, де заплановано розведення військ.

Активісти виступають проти розведення військ і мають намір провести акцію в Золотом.

Раніше лідер політичної партії "Національний корпус" (раніше - "Азов"), позафракційний депутат Верховної Ради Андрій Білецький оголосив безстрокову акцію проти узгодження Україною "формули Штайнмайера".

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