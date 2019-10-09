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09 жовтня 2019, середа, 15:55 11
Життя 2019-10-09T17:15:02+03:00
Українські Новини
Український фільм про війну на Донбасі і в Криму претендує на премію "Оскар"

Український фільм про війну на Донбасі і в Криму претендує на премію "Оскар"

Фільм
Фільм "Додому". Фото:оѕсагѕ.огд

Американська академія кінематографічних мистецтв і наук опублікувала список претендентів на премію "Оскар", серед яких опинився український фільм про війну на сході України і в Криму під назвою "Додому". Про це йдеться в повідомленні на сайті кіноакадемії.

Відзначається, що участь брали кінострічки 93 країн світу в номінації "Міжнародний повнометражний фільм" виявилася картина "Додому" Нарімана Алієва, уродженця Криму, яка вийде в український прокат 7 листопада.

зокрема, фільм вже брав участь у Каннському кінофестивалі та отримав 700 тис. гривень від Держкіно на промо за кордоном з можливістю збільшення бюджету.

Фільм розповідає про військові дії на сході України. Втративши старшого сина на війні, Мустафа вирішує поховати його на батьківщині в Криму.

Разом з молодшим сином вони відправляються в подорож, яке залишить глибокий слід у їхніх відносинах.

Крім того, в список номінантів потрапив ще один фільм у сопроизводстве України — кінострічка "Заквітчаний пташеня", яку профінансував Держкіно, однак картина була представлена на "Оскар" Чехією.

В 2019 році участь у врученні премії вперше взяли три нові країни: Гана, Нігерія та Узбекистан. Список з десятьма кращими фільмами оприлюднюють 16 грудня, перелік номінантів оголосять 13 січня 2020 року, вручення нагород відбудеться 9 лютого в Лос-Анджелесі.

Як повідомляли Українські Новини, український кінематограф вперше буде представлений на найбільшому австрійському кінофестивалі.

Також, українці вибрали кращого актора і кращу короткометражку в рамках Манхеттенського фестивалю 2019.

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