Украинский кинематограф впервые будет представлен на крупнейшем австрийском кинофестивале

В Вене с 24 октября по 6 ноября пройдет масштабный австрийский кинофестиваль Viennale, на котором впервые украинский кинематограф представит свою программу. Об этом сообщает Артхаус Трафик.

Отмечается, что в рамках программы будут показаны четыре новейшие украинские ленты, которые уже успели завоевать международное признание, а также состоится вечеринка для профессионального нетворкинга.

В этом году в рамках Viennale будет представлена украинская программа, которая познакомит зрителей с работами нового поколения украинских режиссеров: в нее вошли ленты-призеры Венеции, Карловых Вар и Одесского кинофестиваля.

Драма "Домой" – полнометражный дебют режиссера Наримана Алиева. По сюжету, у крымского татарина Мустафы умирает его первенец. Отец приезжает в Киев, куда его два сына уехали после аннексии Крыма, чтобы вернуть младшего сына домой, а старшего похоронить на родине в Крыму согласно мусульманским традициям. Мировая премьера фильма состоялась в программе "Особый взгляд" Каннского кинофестиваля. В Украине фильм был отмечен Гран-при Одесского кинофестиваля – "Золотым Дюком", который присуждается по результатам зрительского голосования. Сейчас фильм Алиева претендует на номинации Европейской киноакадемии и представляет Украину в качестве национального кандидата на премию "Оскар" в категории "Лучший международный фильм".

Мировая премьера антиутопии "Атлантида" Валентина Васяновича состоялась в рамках официальной конкурсной программы "Горизонты" Венецианского кинофестиваля, где ленту отметили как лучший фильм секции. "Атлантида" была также представлена в программе Contemporary World Cinema Международного кинофестиваля в Торонтои в рамках специального шоукейса Украинского института и Одесского кинофестиваля для международных отборщиков и дистрибьюторов. События фильма разворачиваются в постиндустриальном будущем, после возвращения оккупированного Донбасса в состав Украины.

Кадр из фильма: "Атлантида". Фото: Артхаус Трафик

Комедия "Мои мысли тихие"– дебютный полнометражный фильм режиссера Антонио Лукича. Впервые фильм был показан в секции EastofWest Международного кинофестиваля в Карловых Варах, где "Мои мысли тихие" удостоились Специальной премии жюри. Украинская премьера состоялась в рамках Одесского международного кинофестиваля, где работа Лукича получила приз зрительских симпатий, премию FIPRESCI за лучший украинский фильм, премию за лучшую актерскую работу (ИрмаВитовская) и специальное упоминание жюри (Андрей Лидаговский). В основу сюжета легла история о молодом звукорежиссере, для которого запись голосов закарпатских животных может стать шансом переехать в Канаду. Однако эта задача оказывается гораздо сложнее, когда главным спутником в новой работе становится его мама.

Фото: Артхаус Трафик

Мировая премьера документального фильма "Папа – мамин брат" Вадима Илькова состоялась в рамках европейского фестиваля документального кино VisionsduRéel в Нионе, Швейцария, где лента получила приз как самый инновационный фильммеждународной конкурсной программы. На Одесском кинофестивале "Папа – мамин брат" отмечен премиями за лучший украинский полнометражный фильм и лучшегоукраинского режиссера. Главный герой – известный украинский андеграундныйперформер Анатолий Белов. Богемный певец и художник становится отцом своейпятилетней племянницы, когда психическое здоровье его сестры ухудшается.

Кадр из фильма: "Папа - мамин брат".Фото: Артхаус Трафик

Viennale– ежегодный кинофестиваль, который проводится в Вене с 1960 года, аудитория фестиваля составляет более 90 тысяч зрителей. В 2019 году фестиваль проходит с 24 октября по 6 ноября.

Двусторонний год культуры Австрия-Украина 2019 – это двусторонняя инициатива руководства двух государств, провозглашенная в целях интенсификации культурного диалога для укрепления доверия и взаимопонимания. Основными организаторами года являются: Австрийский культурный форум в Киеве, Австрийское бюро кооперации во Львове, Украинский институт и Посольство Украины в Австрии.

Как сообщали Українські Новини, украинцы выбрали лучшего актера и лучшую короткометражку в рамках Манхэттенского фестиваля 2019.

Кроме того, ранее жители дома престарелых "Хаус ам парк" из голштинского города Хайде отправились на крупнейший в мире фестиваль тяжелой музыки.