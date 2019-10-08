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08 октября 2019, вторник, 18:52 18
Шоу-бизнес 2019-10-08T18:58:13+03:00
Українські Новини
Украинцы выбрали лучшего актера и лучшую короткометражку в рамках Манхэттенского фестиваля 2019

Украинцы выбрали лучшего актера и лучшую короткометражку в рамках Манхэттенского фестиваля 2019

Манхэттенский фестиваль короткометражных фильмов, который является одним из крупнейших интерактивных фестивалей мира, объявил победителей 2019 года в номинациях: "Лучший фильм" и "Лучшая актерская работа". Об этом сообщает Артхаус Трафик.

Фаворитом зрительского жюри во всемирной битвы режиссеров 2019 года стал британский кинематограф. Так, короткометражный фильм "Сильвия" Ричарда Предергаста о семейной любви к машине получил первре место н фестивале, за что был награжден премией London Independent Film Awards на родине, в Британии.

Кадр из фильма Кадр из фильма "Сильвия".Фото:Артхаус Трафик

Лучшим актером Манхэттенского фестиваля короткометражного кино 2019 признали Джона Стэндинга из британской комедии "Семейный роман" о последствиях бурной ночи.

Кадр из фильма: Кадр из фильма: "Семейный роман".Фото:Артхаус Трафик

Почетную серебряную медаль забрала французская лента о двух братьях из Туниса,–"Футбольный клуб Нефты" режиссера Ива Пиата. Бронзовая медаль фестиваля досталась британскому фильму "Время разлуки" режиссера Магали Барбе об одиноком мужчине.

Кадр из фильма Кадр из фильма "Футбольный клауб Нефты".Фото:Артхаус Трафик

Кадр из фильма: Кадр из фильма: "Время разлуки".Фото:Артхаус Трафик.

22-й всемирный фестиваль короткометражного кино прошел с аншлагами в 41 кинотеатре по всей Украине. Более 5 тыс. украинцев в течение недели оценили 10 короткометражных лент, которые попали в список финалистов. В симпатиях относительно победителя украинцы оказались солидарны со зрителями по всему миру – их фаворитом стала лента "Сильвия"(956 голосов).

 

Второе место по итогам украинского голосования заняла британская лента "Время разлуки", которая набрала 794 голоса, третье место зрители отдали "Футбольному клубу Нефть" из Франции (669 голосов). Лучшим актером был также признан Джон Стэндинг– за него проголосовали 2022 зрителя.

Как сообщали Українські Новини, Манхэттенский фестиваль короткометражных фильмов в 2019 году стартовал 26 сентября. 

Также, в 2018 году на Манхэттенском фестивале короткометражных фильмов победила лента режиссера Маркуса Марку из Великобритании "Два незнакомца". 

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