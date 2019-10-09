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  • Стане менше начальників: кількість управлінь юстиції скоротили більш ніж в тричі
09 жовтня 2019, середа, 15:49 33
Політика 2019-10-09T16:31:43+03:00
Українські Новини
Стане менше начальників: кількість управлінь юстиції скоротили більш ніж в тричі

Стане менше начальників: кількість управлінь юстиції скоротили більш ніж в тричі

Кабінет Міністрів скоротив кількість управлінь юстиції з 27 головних територіальних управлінь до 8 міжрегіональних.

Про це повідомив на брифінгу прем'єр-міністр Олексій Гончарук, передають Українські Новини.

"Ми сьогодні почали скорочення державного апарату в сфері юстиції. З 27 головних територіальних управлінь ми скоротили їх кількість до 8. Стане менше начальників і більше толку", - сказав він.

За словами прем'єра, головна логіка скорочень - підвищення керованості та зменшення кількості працівників для того, щоб оптимізувати структуру Міністерства юстиції.

Згідно з повідомленням прес-служби уряду, це оптимізує структуру підрозділів Мін'юсту, їх витрати, а також покращить контроль за їх роботою і практику управління на міжрегіональному рівні.

Як повідомляли Українські Новини, Кабмін у середу схвалив призначення головою Одеської обласної державної адміністрації Максима Куцого, Тернопільській - Ігоря Сопеля, Харківській - Олексія Кучера.

Тим часом Національне агентство із запобігання корупції не вважає конфліктом інтересів голосування Дениса Малюськи в якості депутата Верховної Ради за призначення самого себе міністром юстиції.

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