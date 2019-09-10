НАПК не будет принимать меры из-за голосования Малюськи за назначение самого себя министром юстиции

Национальное агентство по предотвращению коррупции не считает конфликтом интересов голосование Дениса Малюськи в качестве депутата Верховной Рады за назначение самого себя министром юстиции.\r\nОб этом говорится в ответе НАПК на запрос Українських Новин.\r\n"Изложенная в запросе информация не дает возможности определить, в чем именно состоит частный интерес, как обязательная составляющая конфликта интересов, народного депутата Украины Малюськи Дениса Леонтиевича во время голосования за назначение членов Кабинетов Министров Украины", - написано в нем.\r\nВ связи с этим у Нацагентства отсутствуют основания для принятия мер реагирования.\r\nПроверка также не проводилась.\r\nНацагентство подчеркивает, что конфликт интересов должен иметь частный интерес и противоречие служебных полномочий, которые могут повлиять на принятие решений.\r\n29 августа Рада назначила новый Кабинет Министров, в том числе министра юстиции Малюську.\r\nКак сообщали Українськi Новини, согласно данным на сайте Рады, депутат парламента от фракции "Слуга народа" Денис Малюська проголосовал за новый состав Кабинета Министров Алексея Гончарука, в котором он будет занимать должность министра юстиции.\r\nРанее 6 депутатов от фракции "Слуга народа" не голосовали за новый состав Кабинета Министров Алексея Гончарука.