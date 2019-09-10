НАПК не будет принимать меры из-за голосования Малюськи за назначение самого себя министром юстиции

Национальное агентство по предотвращению коррупции не считает конфликтом интересов голосование Дениса Малюськи в качестве депутата Верховной Рады за назначение самого себя министром юстиции.

Об этом говорится в ответе НАПК на запрос Українських Новин.

"Изложенная в запросе информация не дает возможности определить, в чем именно состоит частный интерес, как обязательная составляющая конфликта интересов, народного депутата Украины Малюськи Дениса Леонтиевича во время голосования за назначение членов Кабинетов Министров Украины", - написано в нем.

В связи с этим у Нацагентства отсутствуют основания для принятия мер реагирования.

Проверка также не проводилась.

Нацагентство подчеркивает, что конфликт интересов должен иметь частный интерес и противоречие служебных полномочий, которые могут повлиять на принятие решений.

29 августа Рада назначила новый Кабинет Министров, в том числе министра юстиции Малюську.

Как сообщали Українськi Новини, согласно данным на сайте Рады, депутат парламента от фракции "Слуга народа" Денис Малюська проголосовал за новый состав Кабинета Министров Алексея Гончарука, в котором он будет занимать должность министра юстиции.

Ранее 6 депутатов от фракции "Слуга народа" не голосовали за новый состав Кабинета Министров Алексея Гончарука.