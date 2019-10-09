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09 жовтня 2019, середа, 14:59 31
Політика 2019-10-09T17:15:03+03:00
Українські Новини
Портнов і Бужанський просять Генпрокурора зустрітися з удовою загиблого від рук Стерненка

Портнов і Бужанський просять Генпрокурора зустрітися з удовою загиблого від рук Стерненка

Юрист і громадський діяч Андрій Портнов звернувся до Генерального прокурора Руслана Рябошапки з проханням провести зустріч із вдовою Івана Кузнєцова, в загибелі якого підозрюють Сергія Стерненка. Про це Портнов написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

"Шановний Генеральний прокурор, нещодавно в ЗМІ Ви повідомили, що зустрічалися з підозрюваним поліцією в гучному умисному вбивстві в Одесі уродженцем Одеської області, гр. Стерненком, 1995 рн. Вибачте, що відволікаємо від реформи, але два тижні тому до Вас з проханням про особистий прийомі публічно звернулася вдова загиблого від його рук. Наші адвокати офіційно надають їй юридичну допомогу. Коли їй можна прийти до Вас на прийом?", - заявив Андрій Портнов.

Його звернення у соцмережі розділив і народний депутат від фрацкіі "Слуга народу" Максим Бужанський.

"Підтримую питання", - резюмує народний обранець під постом Портнова.

Як повідомляли раніше Українські Новини, народний депутат від "Слуги народу" Максим Бужанський попросив нинішнього главу Служби безпеки України Івана Баканова не повторювати помилки екс-президента України при розслідуванні справи підозрюваного у вбивстві Стерненка у себе на сторінці в Facebook.

Бужанський заявив, що мабуть, Баканова ввели в оману, і оскільки Стерненко - не шпигун, і не терорист, то СБУ не повинна займатися розслідуванням цієї справи.

Так само агентство інформувало, що колишній перший заступник глави Адміністрації Президента Андрій Портнов заявив, що суд встановив протиправність передачі справи підозрюваного у вбивстві Івана Кузнєцова в Одесі в 2018 році Сергія Стерненка з Генеральної прокуратури в Службу безпеки України. Про це Портнов написав на своїй сторінці в Facebook.

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