Депутат "Слуги народу" просить Баканова не повторювати помилок Порошенка при розслідуванні справи підозрюваного у вбивстві Стерненко

Народний депутат від "Слуги народу" Максим Бужанський попросив нинішнього главу Служби безпеки України Івана Баканова не повторювати помилки екс-президента України при розслідуванні справи підозрюваного у вбивстві Стерненко у себе на сторінці в Facebook.

Бужанський заявив, що мабуть, Баканова ввели в оману, і оскільки Стерненко - не шпигун, і не терорист, то СБУ не повинна займатися розслідуванням цієї справи.

"Десять днів тому, Генеральна Прокуратура передала в очолювану Вами СБУ справу про навмисне вбивство, скоєне громадянином Стерненком, яке розслідувало МВС. Не знаю, що розповіли Вам, але зроблено це було для того, щоб допомогти Стерненку уникнути кримінальної відповідальності за умисне вбивство, яке він скоїв. Боюся, що Вас ввели в оману, і не розповіли деякі, пов'язані з цією історією речі. Служба Безпеки України жодним чином не займається розслідуванням вбивств, а згаданий громадянин Стерненко жодним чином не терорист, і не шпигун. Що робить абсолютно неможливим розслідування силами СБУ. Більш того, рівно таким же чином поступив попередній Генеральний Прокурор Юрій Луценко, який, намагаючись убезпечити Стерненко від суду, передав справу про вчинене ним вбивство в СБУ. Вдова потерпілого звернулася до суду, і суд зобов'язав повернути справу назад до МВС, якщо знадобиться, я надам копію судового рішення. Таким чином, Вас свідомо підставили, скориставшись Вашою довірою і очевидною зайнятістю завданнями, безпосередньо входять в компетенцію СБУ. Мені б дуже хотілося дізнатися, до яких висновків прийшло слідство СБУ за ті десять днів, що справа Стерненка знаходиться у нього", - розповів Бужанський.

Також Бужанський зазначив, що хоче, щоб Баканов розібрався в цьому питанні.

Як повідомляли "Українські Новини", у "Слуги народу" пояснили, чому вбивцю-радикала Стерненка вивів з-під підозри Рябошапка.

4 жовтня генпрокурор Рябошапка заявив, що підозра Стерненка пішла в СБУ. "Підозру на Стерненко вже передали в СБУ. Ми неупереджено стежимо за розслідуванням", - заявив він.

Зазначимо, що вперше справу одеського радикала Генпрокуратура передала в "контору" ще за Юрія Луценка. Пізніше - вже при новому Президенті - суд вирішив, що вбивство людини на вулиці - це чистий кримінал і підслідність поліції і повернув туди.

В поліції, за інформацією журналістів, до кінця літа підготували підозра Стерненку (повний текст документа), але воно було заблоковано на рівні Генпрокуратури. А сьогодні Рябошапка знову передав справу в СБУ. Тобто повернув його туди, де він цілий рік не розслідувалася - як це зробила і попередня влада.

Стерненко активно співпрацював з СБУ у свою бутність керівника одеського "Правого сектора" і пізніше.