Через українців Естонія відмовилася приймати біженців

Глава МВС Естонії і лідер партії EKRE Березень Хельма заявив, що поки його партія входить в урядову коаліцію, Естонія не буде приймати іммігрантів. Про це він сказав на зустрічі глав МВС країн-членів ЄС у Люксембурзі, де обговорювалися питання міграційної політики, передає портал ERR.

Хельма повідомив, що на зустрічі в Люксембурзі більшість європейських країн показали, що приймати мігрантів не хочуть і швидше готові запропонувати технічну допомогу.

За словами Хельма, в Естонії досить проблем з іммігрантами, а країни Південної Європи не вважають це проблемою.

"У нас і зараз труднощі з цим імміграційним тиском. Українці швидше інтегруються в російськомовну громаду, і для нас це культурна і демографічна проблема. Навіть якщо хтось каже, що це не проблема, то насправді це дуже серйозна проблема", - вважає міністр внутрішніх справ.

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