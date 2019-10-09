Приватбанк отримав рекордний прибуток для банківської системи

У січні-вересні Приватбанк збільшив прибуток в 5 разів до 27,4 млрд гривень.\r\nПро це йдеться в повідомленні банку, передають Українські Новини.\r\nПриватбанк збільшив чистий прибуток за результатами роботи за 9 місяців 2019 до 27,4 млрд гривень, що є новим абсолютним рекордом для банку і всієї банківської системи України.\r\nЯк повідомив голова правління Приватбанку Петро Крумханзл, чистий комісійний дохід банку за 9 місяців 2019 становить 13,3 млрд гривень, чистий процентний дохід становить 14,7 млрд гривень.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, січень-вересень 2018 року націоналізований Приватбанк закінчив із чистим прибутком 5,4 млрд гривень.\r\n100% акцій банку належать державі в особі Міністерства фінансів.\r\nСтратегія управління держбанками передбачає продаж Приватбанку протягом 5 років.\r\nГосподарський суд Києва завершив стадію з'ясування у справі за позовом екс-акціонерів про визнання недійсним договору купівлі-продажу Приватбанку.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nКолишній секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Данилюк називає причиною свого звільнення ситуацію навколо Приватбанку.