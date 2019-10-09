Приватбанк отримав рекордний прибуток для банківської системи

У січні-вересні Приватбанк збільшив прибуток в 5 разів до 27,4 млрд гривень.

Про це йдеться в повідомленні банку, передають Українські Новини.

Приватбанк збільшив чистий прибуток за результатами роботи за 9 місяців 2019 до 27,4 млрд гривень, що є новим абсолютним рекордом для банку і всієї банківської системи України.

Як повідомив голова правління Приватбанку Петро Крумханзл, чистий комісійний дохід банку за 9 місяців 2019 становить 13,3 млрд гривень, чистий процентний дохід становить 14,7 млрд гривень.

Як повідомляли Українські Новини, січень-вересень 2018 року націоналізований Приватбанк закінчив із чистим прибутком 5,4 млрд гривень.

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