підписатися на розсилку
24.7 25.15
26.9 27.6
˟
ONLINE
9.10.19 11:00 Интернет-конференция: "Современная климатизация промышленных объектов и логистических центров"

09 жовтня 2019, середа, 11:05 10
Фінанси 2019-10-09T11:45:03+03:00
Українські Новини
Приватбанк отримав рекордний прибуток для банківської системи

Приватбанк отримав рекордний прибуток для банківської системи

У січні-вересні Приватбанк збільшив прибуток в 5 разів до 27,4 млрд гривень.

Про це йдеться в повідомленні банку, передають Українські Новини.

Приватбанк збільшив чистий прибуток за результатами роботи за 9 місяців 2019 до 27,4 млрд гривень, що є новим абсолютним рекордом для банку і всієї банківської системи України.

Як повідомив голова правління Приватбанку Петро Крумханзл, чистий комісійний дохід банку за 9 місяців 2019 становить 13,3 млрд гривень, чистий процентний дохід становить 14,7 млрд гривень.

Як повідомляли Українські Новини, січень-вересень 2018 року націоналізований Приватбанк закінчив із чистим прибутком 5,4 млрд гривень.

100% акцій банку належать державі в особі Міністерства фінансів.

Стратегія управління держбанками передбачає продаж Приватбанку протягом 5 років.

Господарський суд Києва завершив стадію з'ясування у справі за позовом екс-акціонерів про визнання недійсним договору купівлі-продажу Приватбанку.

Колишній секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Данилюк називає причиною свого звільнення ситуацію навколо Приватбанку.

Більше новин про: Приватбанк Доходи Прибуток Фінансова звітність видатки

Архів
Новини
Борги за комуналку сягли 747 млн гривень у мешканців Миколаївщини 11:43
"Нафтогаз" хоче витратити на свою рекламу 32,8 млн гривень 11:22
Через українців Естонія відмовилася приймати біженців 11:16
Харківський губернатор Світлична подала декларацію про доходи як кандидат на посаду заступника секретаря РНБО 11:07
Приватбанк отримав рекордний прибуток для банківської системи 11:05
більше новин
Росія збрехала Міжнародному трибуналу про повернення 3 українських військових кораблів 13:27
Мінекономрозвитку просить СБУ повернути державі підприємство "Закарпатполіметали" 11:09
Один із найбільших проектувальників України призупинив діяльність через рейдерське захоплення 14:02
Група компаній "Укрлендфармінг" закінчила посів озимої пшениці 10:49
Рада підприємців при Кабміні закликала Президента ветувати законопроект №1049 через скандальну поправку 12:18 Документ
більше новин
Росія збрехала Міжнародному трибуналу про повернення 3 українських військових кораблів 13:27
Мінекономрозвитку просить СБУ повернути державі підприємство "Закарпатполіметали" 11:09
ДБР просить суд взяти під варту Пашинського 11:55
Суд заарештував Пашинського 19:15
Між Італією і Грецією: Київська кухня визнана однією з найкращих для гурманів в Європі 16:44
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok