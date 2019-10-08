У Запорізькій області 25-річний військовий намагався зґвалтувати двох жінок

В Запорізькій області поліція затримала військовослужбовця, який намагався зґвалтувати двох жінок. Про це повідомляє прес-служба поліції Запорізької області.

Так, повідомляється, що чоловік намагався зґвалтувати двох жінок протягом декількох годин.

"8 жовтня близько 6:30 в Комунарське відділення поліції ГУНП в Запорізькій області зі служби "102" надійшло повідомлення про те, що по вулиці Привокзальній, неподалік "Дитячої залізниці" на жінку напав невідомий чоловік. На місці події поліцейські встановили, що зловмисник напав на жінку, схопив її і, погрожуючи фізичною розправою, почав тягнути в кущі. Його злякав перехожий і він втік у бік Південного мікрорайону. Потерпіла дала правоохоронцям прикмети нападника", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що на місце виклику негайно були направлені наряди патрульної поліції, співробітники сектору кримінальної поліції і сектора превенції Комунарського відділення поліції. А близько 9:45 до служби "102" надійшло аналогічне звернення від жінки 1967 року.

Поліцейські під час відпрацювання району біля одного з будинків по проспекту 40-річчя Перемоги виявили громадянина, схожого за прикметами. Зловмисником виявився військовослужбовець 1994 року народження. Під процесуальним керівництвом військової прокуратури, чоловіка затримали в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

За даними фактами порушено кримінальну виробництво за ознаками ч. 3 ст. 15 (замах на злочин), ч. 1 ст. 152 (зґвалтування) та ч. 2 ст. 15 (замах на злочин), ч. 2 ст. 152 Кримінального кодексу України. Найсуворіша санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі.

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