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05 сентября 2019, четверг, 17:05 317
Общество 2019-09-05T17:19:06+03:00
Українські Новини
Водитель BlaBlaCar изнасиловал пассажирку в лесу: полиция игнорировала дело

Водитель BlaBlaCar изнасиловал пассажирку в лесу: полиция игнорировала дело

Водитель BlaBlaCar, предполагаемо изнасиловавший девушку. Фото: Anastasia Lipinska/Facebook
Водитель BlaBlaCar, предполагаемо изнасиловавший девушку. Фото: Anastasia Lipinska/Facebook

51-летний водитель сервиса BlaBlaCar по поиску автомобильных попутчиков 30 августа изнасиловал клиентку компании по пути из Одессы в Черкассы, однако полиция игнорировала дело.

Об этом заявила подруга изнасилованной девушки Анастасия Липинская на своей странице в соцсети Facebook.

"30-го августа моя подруга села в BlaBlaCar из Одессы в Черкассы. Водителем машины был 51-летний Андраник Александр Степанович. По дороге мужчина угостил кофе, после которого девушка стала испытывать слабость и засыпать. Впоследствии он начал угрожать ей, что изнасилует и щеголял своими контактами в районной полиции, мол девушка ничего ему не сделает. Едва в сознании после кофе, подруга начала писать своему парню, что она в опасности и каждые несколько километров отправлять свою геолокацию. Не дождавшись, пока девушка потеряет сознание, водитель BlaBlaCar отвез ее в лес и изнасиловал", - рассказала Липинская.

По ее словам, вернувшись в Черкассы девушка обратилась в полицию и написала заявление об изнасиловании, предоставив правоохранителям всю информацию о насильнике и доказательства преступления.

Потерпевшая назвала полное имя преступника, предоставила его фотографию и номер телефона, сообщила марку и номер машины, которой они ехали. При этом полицейские попросили предоставить одежду, в которой она была в момент изнасилования, которую девушка привезла, однако силовики отказались принять вещи как доказательство.

"Однако в полиции отказались искать Андриенко и пытались "съехать" с ее дела. За эти дни бездействия полиции все доказательства сексуального насилия, которые можно было бы снять с насильника, вероятно уничтожены. Девушка ежедневно приходила и продолжает приходить в отделение, однако полицейские не придают девушке доступ к ее делу и результатов судмедэкспертизы; не говорят на каком этапе ее дело; не принимают доказательства; не проводят допросов", - написала Липинская.

По словам подруги потерпевшей, следователь, который ведет дело, находится вне города и перестал выходить на связь.

В свою очередь, в сервисе BlaBlaCar подтвердили факт поездки, однако подчеркнули, что на их обращение в полиции также не отреагировали.

"Мы были шокированы, узнав о ситуации, которая случилась. Это совершенно недопустимо, и такие люди безусловно должны нести ответственность за свои поступки. Мы сразу же связались со следователем Черкасского отделения полиции (Головенец Богдан Сергеевич), ответственным за ведение дела, чтобы передать ему данные о водителе, который зарегистрировал профиль на платформе BlaBlaCar. Мы собрали все данные, чтобы оперативно их отправить в полицию, как только получим соответствующий запрос. Прошло несколько дней, и по состоянию на 5 сентября полиция еще не отреагировала", - написали представители компании в комментарии к посту Липинской.

Как сообщает издание "Вечерние Черкассы", спикер областной полиции Дмитрий Грищенко факт обращения об изнасиловании подтвердил. Сейчас проводится проверка.

Как сообщали Українські Новини, в России через суд пытаются запретить работу BlaBlaCar. Также убийца водителя BlaBlaCar приговорен к пожизненному заключению.

Тем временем BlaBlaCar хочет запустить автобусные перевозки в Украине.

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