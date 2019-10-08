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08 жовтня 2019, вівторок, 21:40 37
Зовнішня політика 2019-10-08T23:15:01+03:00
Українські Новини
Парламент Нідерландів схвалив розслідування ролі України у катастрофі MH17

Парламент Нідерландів схвалив розслідування ролі України у катастрофі MH17

Літак MH17. Фото: Telegram/Порошенка
Літак MH17. Фото: Telegram/Порошенка

Парламент Нідерландів підтримав пропозицію Християнсько-демократичної партії щодо додаткового розслідування причин, чому Україна не закрила повітряний простір над Донбасом під час бойових дій в 2014 році. Про це написав депутат від Християнсько-демократичної партії Кріс ван Дам в Twitter, передає "Європейська правда".

"Пропозицію щодо подальшого розслідування того факту, чому не було закрито повітряний простір над Україною, щойно було схвалено одноголосно", - сказав ван Дам.

Глава МЗС Стефан Блок заявив, що таке розслідування - непросте завдання, оскільки необхідно буде співпраця Росії.


"Мова йде також про їх повітряний простір", - сказав він.

Посол України в Нідерландах Всеволод Ченцов зазначив, що Києву нема чого приховувати, і український уряд готовий надати всю необхідну інформацію. У той же час посол зазначив, що це розслідування буде відволікати від пошуку винних.

Як повідомляли Українські Новини, Нідерланди перекваліфікували Володимира Цемаха зі свідка по справі збиття літака рейсу MH17 у небі над Донбасом в підозрювані.

Раніше повідомлялося, що в 2020 році суд у Нідерландах почне розглядати справу про катастрофу літака Malaysia Airlines на Донбасі.

Тим часом National Geographic зняв документальний фільм про катастрофу рейсу MH17.

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