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08 жовтня 2019, вівторок, 21:27 12
Політика світу 2019-10-08T23:00:03+03:00
Українські Новини
У США Зеленський зустрічався з Кисліним, який причетний до відмивання грошей "регіоналами", – ЗМІ

У США Зеленський зустрічався з Кисліним, який причетний до відмивання грошей "регіоналами", – ЗМІ

Зеленський в Нью-Йорку. Фото: Офіс Президента
Зеленський в Нью-Йорку. Фото: Офіс Президента

Президент Володимир Зеленський по приїзду в США зустрівся з американським мільярдером, екс-радником мера Нью-Йорка Рудольфа Джуліані Семом Кисліним, фірма якого має відношення до відмивання грошей соратниками екс-Президента утікача Віктора Януковича. Про це передає The Insider.

Згідно з даними відомства, Кислін, на думку журналістів, переслідував свої власні інтереси, нібито зводячи людей.

У своєму інтерв'ю НТВ від 1 вересня, олігарх заявив, що саме він зумів переконати Руді Джуліані порадити Президентові США Дональду Трампу розвинути історію про корупцію в Україні.

Наголошується, що бізнесмен був зацікавлений у скандалі, щоб повернути заморожені в Україні активи своєї офшорної компанії.

У 2014 році Кислін купив кіпрську Opalcore Ltd, яка розміщувала свої бонди-облігації українських банках.

Продавцем компанії була британська фірма Exbridge Properties L. P. За версією українського слідства, остання була пов'язана з компаніями "грошової пральні" олігарха Курченко і віце-прем'єра часів Януковича Арбузова.

В результаті розшуку грошей Януковича 23 млн доларів компанії Кислина опинилися під арештом і були конфісковані за вироком Краматорського суду. Кислін заявляв, що особисто ні з Курченко, ні з Арбузовим не знайомий.

Незважаючи на все, бізнесмен не міг повернути гроші під час правління Петра Порошенка. Однак після приходу до влади Володимира Зеленського активізувався, налагодивши з ним зв'язку через діаспору.

Як повідомляли Українські Новини, Сем Кислін прилітав в Україну 13 серпня з метою розслідування корупційних справ екс-президента України Петра Порошенка.

Також, мільярдер заявив, що Петро Порошенко за час перебування на посаді Президента України вивів з країни не менше 8 млрд доларів.

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