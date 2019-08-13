подписаться на рассылку
25.1 25.45
27.8 28.55
˟
13 августа 2019, вторник, 23:35 409
Общество 2019-08-13T23:47:10+03:00
Українські Новини
В Украину из США прилетел "кошмар Порошенко" Сэм Кислин, - СМИ

В Украину из США прилетел "кошмар Порошенко" Сэм Кислин, - СМИ

Сегодня вечером, 13 августа, в Украину прилетел американский миллиардер, экс-советник мэра Нью-Йорка Рудольфа Джулиани Сэм Кислин. Об этом сообщает Апостроф.

Так, сообщается, что Кислин прилетел в Украину несколько часов назад.

По данным издания, его визит связан с расследованием коррупционных дел экс-президента Украины Петра Порошенко.

В марте этого года Сэм Кислин публично обвинил на тот момент действующего украинского президента в геноциде украинского народа и предсказал потерю власти Петром Порошенко.

Как сообщали Українські Новини, Портнов заявил, что Панама начала расследовать дело против Порошенко по сокрытию преступных доходов.

Ранее суд обязал СБУ расследовать возможный захват власти Порошенко.

Больше новостей о: Рудольф Джулиани Петр Порошенко Коррупционные преступления

Архив
Новости
Оперуполномоченный Фискальной службы попался на взятке в 300 тыс. гривен 23:50
В Украину из США прилетел "кошмар Порошенко" Сэм Кислин, - СМИ 23:35
Россия объявила персоной нон грата украинского дипломата 23:21
Суд разрешил допрос Порошенко с детектором лжи 23:00
Луганскую полицию возглавил Левченко, который работал в полиции оккупированного Крыма 22:00
больше новостей
Градусы дойдут до +35 и резко рухнут в два раза: синоптик предупредила о контрастах и фронтах 06:00 Карта
Воздух раскалился до +42 в тени в Европе: нынешний июль стал самым жарким в истории 22:00 Карта
Трохимец опровергает убытки от "Роттердам+" 15:42
Ты будешь сидеть за преступления против Украины, - ветераны полка "Азов" обратились к Порошенко 08:39 Видео
Помогать Зеленскому реформировать судебную систему будет адвокат, дважды менявший показания в деле о взятке судье (документ) 16:07
больше новостей
Суд восстановил в должности уволенного Трубой директора ТУ ГБР в Полтаве 14:28
"Судья-экзорцист" изгоняла из подкинутых денег "нечистую силу", но они все равно продолжали появляться в передаваемых ей делах 11:49 Документ
Больше 25 тыс. украинцев требуют от Зеленского отмены финансирования партий из госбюджета 14:16
Градусы дойдут до +35 и резко рухнут в два раза: синоптик предупредила о контрастах и фронтах 06:00 Карта
Игорь Коломойский. Фото: slovoidilo.ua
Таинственно исчез: Объявлен в розыск бизнесмен, подавший в ФБР заявление на Коломойского 14:30
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok