В Украину из США прилетел "кошмар Порошенко" Сэм Кислин, - СМИ

Сегодня вечером, 13 августа, в Украину прилетел американский миллиардер, экс-советник мэра Нью-Йорка Рудольфа Джулиани Сэм Кислин. Об этом сообщает Апостроф.\r\nТак, сообщается, что Кислин прилетел в Украину несколько часов назад.\r\nПо данным издания, его визит связан с расследованием коррупционных дел экс-президента Украины Петра Порошенко.\r\nВ марте этого года Сэм Кислин публично обвинил на тот момент действующего украинского президента в геноциде украинского народа и предсказал потерю власти Петром Порошенко.\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, Портнов заявил, что Панама начала расследовать дело против Порошенко по сокрытию преступных доходов.\r\nРанее суд обязал СБУ расследовать возможный захват власти Порошенко.