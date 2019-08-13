В Украину из США прилетел "кошмар Порошенко" Сэм Кислин, - СМИ

Сегодня вечером, 13 августа, в Украину прилетел американский миллиардер, экс-советник мэра Нью-Йорка Рудольфа Джулиани Сэм Кислин. Об этом сообщает Апостроф.

Так, сообщается, что Кислин прилетел в Украину несколько часов назад.

По данным издания, его визит связан с расследованием коррупционных дел экс-президента Украины Петра Порошенко.

В марте этого года Сэм Кислин публично обвинил на тот момент действующего украинского президента в геноциде украинского народа и предсказал потерю власти Петром Порошенко.

Как сообщали Українські Новини, Портнов заявил, что Панама начала расследовать дело против Порошенко по сокрытию преступных доходов.

Ранее суд обязал СБУ расследовать возможный захват власти Порошенко.