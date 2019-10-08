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08 жовтня 2019, вівторок, 20:45 6
Суспільство 2019-10-08T21:30:02+03:00
Українські Новини
Сьогодні в Києві закінчився безморозний період

Сьогодні в Києві закінчився безморозний період

Осінь. Фото: pixabay
Осінь. Фото: pixabay

Безморозний період, який тривав 192 дні, закінчився. Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

"За даними спостережень 8 жовтня в Києві вперше цієї осені температура повітря опустилася до -0,3 ° С, а це значить, що закінчився безморозний період, який тривав з 30 березня – в цілому 192 дні", - йдеться в повідомленні.

За даними метеорологів, за кліматичної норми це трапляється 18 жовтня і середня тривалість такого періоду становить у столиці 188 днів.

Наголошується, що самі короткі безморозні періоди в столиці були в 1902 і 1945 роках – лише 144 дні, а найбільш тривалі – 223 дня в 2008 і 2013 роках.

Як повідомляли Українські Новини, 9 жовтня у Києві хмарно з проясненнями, вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ, вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +3...+5 градусів, вдень +10...+12 градусів.

Також холодна повітряна маса з Арктики йде в Україну: синоптик розповіла, коли повернеться тепло.

А тим часом синоптик попередила про подальше похолодання.

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