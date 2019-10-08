Суд закінчив з'ясування обставин за позовом Коломойського про купівлю-продаж Приватбанку

Господарський суд Києва завершив стадію з'ясування у справі за позовом екс-акціонерів про визнання недійсним договору купівлі-продажу Приватбанку.

Про це Українським Новинам повідомили в Національному банку України.

"Суд завершив розгляд зустрічного позову Приватбанку", - повідомили в НБУ.

Суд призначив судові дебати на 10:30 17 жовтня.

Як повідомляли Українські Новини, суд оголосив перерву у справі за позовом Коломойського про купівлю-продаж Приватбанку. Господарський суд Києва 24 вересня почав розгляд по суті позову колишніх акціонерів Приватбанку Ігоря Коломойського і Triantal Investments Ltd. про визнання недійсним договору купівлі-продажу банку. Суд почав розглядати позов про визнання недійсним договору купівлі-продажу банку україни від 21 грудня 2016 року між Міністерством фінансів і акціонерами (колишніми) банку. 20 квітня суддя Печерського райсуду Києва В'ячеслав Підпалий розірвав договір особистого поручительства Коломойського за кредитами рефінансування Приватбанку.

А Ігор Коломойський допускає, що може знову стати співвласником Приватбанку.