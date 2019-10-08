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08 жовтня 2019, вівторок, 18:06 15
Суспільство 2019-10-08T19:30:01+03:00
Українські Новини
Громадський транспорт Києва готує талісман Київпастрансформер за 40 тисяч гривень

Громадський транспорт Києва готує талісман Київпастрансформер за 40 тисяч гривень

Київпастрансформер. Фото: Facebook/Дмитро Левченко
Київпастрансформер. Фото: Facebook/Дмитро Левченко

В Комунальному підприємстві "Київпастранс" показали свій новий талісман Київпастрансформера. Про це написав генеральний директор підприємства Дмитро Левченко у своєму Facebook.

За його словами, Київпастрансформер - це "символ незворотності змін в сфері столичного наземного громадського транспорту". Левченко також написав, що людина не повинна конкурувати з роботом - замість цього потрібно бути партнерами.


"Київпастрансформер - як alter ego кожного з нас, від генерального директора... до кожної окремо взятої особистості, яка приєдналася до розробки проекту трансформації компанії. Я називаю їх командою Київпастрансформерів", - розповідає Ольга Бліда, керівник служби зі зв'язків з громадськістю підприємства.

Зараз Київпастранс шукає партнерів для виготовлення лінійки трансформерів-комунікаторів. На виготовлення скульптури Київпастрансформера витратять 40 тисяч гривень.

Як повідомляли Українські Новини, наприкінці вересня швидкісний трамвай на Борщагівку відновив свою роботу.

Також стало відомо, що "Київпастранс" планує закінчити рік зі збитками.

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