Громадський транспорт Києва готує талісман Київпастрансформер за 40 тисяч гривень

В Комунальному підприємстві "Київпастранс" показали свій новий талісман Київпастрансформера. Про це написав генеральний директор підприємства Дмитро Левченко у своєму Facebook.

За його словами, Київпастрансформер - це "символ незворотності змін в сфері столичного наземного громадського транспорту". Левченко також написав, що людина не повинна конкурувати з роботом - замість цього потрібно бути партнерами.



"Київпастрансформер - як alter ego кожного з нас, від генерального директора... до кожної окремо взятої особистості, яка приєдналася до розробки проекту трансформації компанії. Я називаю їх командою Київпастрансформерів", - розповідає Ольга Бліда, керівник служби зі зв'язків з громадськістю підприємства.



Зараз Київпастранс шукає партнерів для виготовлення лінійки трансформерів-комунікаторів. На виготовлення скульптури Київпастрансформера витратять 40 тисяч гривень.



Як повідомляли Українські Новини, наприкінці вересня швидкісний трамвай на Борщагівку відновив свою роботу.



Також стало відомо, що "Київпастранс" планує закінчити рік зі збитками.