Скоростной трамвай на Борщаговку возобновляет свою работу

С 30 сентября движение трамваев № 1, № 3, которые находились на реконструкции, будет возобновлено. А движение автобусов №3 и №4, которые ездили по маршруту трамваев, будет закрыто. Об этом сообщают в пресс-службе КП "Киевпастранс".

В коммунальном предприятии отмечают, что 28 и 29 сентября будут осуществлены технические поездки по скоростной линии: трамваи будут курсировать без пассажиров. Зато, движение трамваев №2, которые ездят по маршруту от Михайловской Борщаговки до Кольцевой дороги, будет закрыто. Вместо них запустят автобусы №2Т.



Напомним, ранее мэр столицы Виталий Кличко заявлял, что Киев планирует уже в начале осени восстановить движение скоростного трамвая. А также опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook видео о том, как происходит капитальный ремонт станций скоростного трамвая Борщаговской ветви.



Ранее в Киеве в час пик остановились скоростные трамваи.



Кроме того, в Киеве из-за потопа приостанавливали движение наземного электротранспорта.



В феврале в столице с рельсов сошли два трамвая в разных концах города.



