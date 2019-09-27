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27 сентября 2019, пятница, 21:40 1013
Общество 2019-09-27T21:41:35+03:00
Українські Новини
Скоростной трамвай на Борщаговку возобновляет свою работу

Скоростной трамвай на Борщаговку возобновляет свою работу

Скоростной травай. Фото:
Скоростной травай. Фото: "Киевпастранс"

С 30 сентября движение трамваев № 1, № 3, которые находились на реконструкции, будет возобновлено. А движение автобусов №3 и №4, которые ездили по маршруту трамваев, будет закрыто. Об этом сообщают в пресс-службе КП "Киевпастранс".

В коммунальном предприятии отмечают, что 28 и 29 сентября будут осуществлены технические поездки по скоростной линии: трамваи будут курсировать без пассажиров. Зато, движение трамваев №2, которые ездят по маршруту от Михайловской Борщаговки до Кольцевой дороги, будет закрыто. Вместо них запустят автобусы №2Т.


Напомним, ранее мэр столицы Виталий Кличко заявлял, что Киев планирует уже в начале осени восстановить движение скоростного трамвая. А также опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook видео о том, как происходит капитальный ремонт станций скоростного трамвая Борщаговской ветви.

Ранее в Киеве в час пик остановились скоростные трамваи

Кроме того, в Киеве из-за потопа приостанавливали движение наземного электротранспорта

В феврале в столице с рельсов сошли два трамвая в разных концах города.

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