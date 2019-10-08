Наприкінці жовтня в Україну приїдуть представники керівництва НАТО

В кінці жовтня, 30-31 числа, Одесу та Київ планують відвідати представники керівного органу альянсу - Північноатлантичній ради. Про це заявив голова Представництва НАТО в Україні Олександр Вінніков під час брифінгу у Сєвєродонецьку Луганської області, передає Громадське.\r\n"Це досить потужний сигнал підтримки суверенітету і територіальної цілісності України з боку НАТО. У той же час в одеський порт увійдуть кораблі постійної військово-морської групи НАТО", - повідомив голова Представництва НАТО в Україні.\r\nЗа словами Александера Віннікова, під час візиту Генеральний секретар альянсу проведе комісію Україна - НАТО в Києві, в якій візьме участь президент Володимир Зеленський.\r\nТакож представники керівного органу НАТО зустрінуться з знову обраними депутатами, новим складом уряду і представниками громадянського суспільства.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n"Цей візит дуже важливий, і він підкреслить всі пункти порядку денного нинішнього, які є у відносинах між НАТО і Україною", - вважає Олександр Вінніков.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Зеленський розповів генсеку НАТО, як він втомився від корупції.\r\nРаніше генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг заявив, що причиною анексії Криму стало посилення "конкуренції великих держав".