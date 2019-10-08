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08 жовтня 2019, вівторок, 17:52 18
Зовнішня політика 2019-10-08T19:40:47+03:00
Українські Новини
Наприкінці жовтня в Україну приїдуть представники керівництва НАТО

Наприкінці жовтня в Україну приїдуть представники керівництва НАТО

Україна-НАТО. Фото: twitter.com/NATOinUkraine
Україна-НАТО. Фото: twitter.com/NATOinUkraine

В кінці жовтня, 30-31 числа, Одесу та Київ планують відвідати представники керівного органу альянсу - Північноатлантичній ради. Про це заявив голова Представництва НАТО в Україні Олександр Вінніков під час брифінгу у Сєвєродонецьку Луганської області, передає Громадське.

"Це досить потужний сигнал підтримки суверенітету і територіальної цілісності України з боку НАТО. У той же час в одеський порт увійдуть кораблі постійної військово-морської групи НАТО", - повідомив голова Представництва НАТО в Україні.

За словами Александера Віннікова, під час візиту Генеральний секретар альянсу проведе комісію Україна - НАТО в Києві, в якій візьме участь президент Володимир Зеленський.

Також представники керівного органу НАТО зустрінуться з знову обраними депутатами, новим складом уряду і представниками громадянського суспільства.

"Цей візит дуже важливий, і він підкреслить всі пункти порядку денного нинішнього, які є у відносинах між НАТО і Україною", - вважає Олександр Вінніков.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський розповів генсеку НАТО, як він втомився від корупції.

Раніше генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг заявив, що причиною анексії Криму стало посилення "конкуренції великих держав".

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