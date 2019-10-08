За спробу теракту в Запоріжжі жителя Донецька засудили на 5 років

Жовтневий районний суд Запоріжжя засудив до 5 років в'язниці жителя Донецької області за спробу вчинити терористичний акт в Запоріжжі.\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-служби СБУ, передають Українські Новини.\r\nПід час досудового розслідування слідчі органів безпеки встановили, що уродженець Росії був завербований представниками так званого "Міністерства державної безпеки" самопроголошеної Донецької народної республіки.\r\nВін пройшов підготовку в навчальному центрі бойовиків взрывотехническому справі і отримав завдання здійснити теракт.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nДля його виконання найманець прибув у Запоріжжя з підготовленим дистанційним саморобним вибуховим пристроєм потужністю майже 1,5 кг пластиду.\r\nВін планував встановити і висадити його в густонаселеному районі обласного центру.\r\nЗа задумом кураторів, вибух повинен був призвести до численних людських жертв і дестабілізації суспільно-політичної обстановки в регіоні.\r\nКонтррозвідники СБУ затримали "підривника" недалеко від місця запланованого теракту відразу після спроби ініціювати вибух.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nЗловмисник повністю визнав вину у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 15 (замах на злочин), ч 2 ст 258 (терористичний акт) і ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю) Кримінального кодексу.\r\nЖовтневий районний суд призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі строком на 5 років.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Куйбишевський районний суд Запорізької області засудив до 8 років позбавлення волі жителя Шахтарська Донецької області Миколи Бутрименко, причетного до загибелі 10 бійців спецназу в ході АТО в липні 2014 року.\r\nРаніше суд засудив до 5 років позбавлення волі колишнього бойовика самопроголошеної "Донецької народної республіки" Олега Васіна, який брав участь у блокуванні і роззброєння українських військових Дружківці Донецької області у квітні 2014 року.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n