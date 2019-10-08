За спробу теракту в Запоріжжі жителя Донецька засудили на 5 років

Жовтневий районний суд Запоріжжя засудив до 5 років в'язниці жителя Донецької області за спробу вчинити терористичний акт в Запоріжжі.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби СБУ, передають Українські Новини.

Під час досудового розслідування слідчі органів безпеки встановили, що уродженець Росії був завербований представниками так званого "Міністерства державної безпеки" самопроголошеної Донецької народної республіки.

Він пройшов підготовку в навчальному центрі бойовиків взрывотехническому справі і отримав завдання здійснити теракт.

Для його виконання найманець прибув у Запоріжжя з підготовленим дистанційним саморобним вибуховим пристроєм потужністю майже 1,5 кг пластиду.

Він планував встановити і висадити його в густонаселеному районі обласного центру.

За задумом кураторів, вибух повинен був призвести до численних людських жертв і дестабілізації суспільно-політичної обстановки в регіоні.

Контррозвідники СБУ затримали "підривника" недалеко від місця запланованого теракту відразу після спроби ініціювати вибух.

Зловмисник повністю визнав вину у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 15 (замах на злочин), ч 2 ст 258 (терористичний акт) і ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю) Кримінального кодексу.

Жовтневий районний суд призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі строком на 5 років.

Як повідомляли Українські Новини, Куйбишевський районний суд Запорізької області засудив до 8 років позбавлення волі жителя Шахтарська Донецької області Миколи Бутрименко, причетного до загибелі 10 бійців спецназу в ході АТО в липні 2014 року.

Раніше суд засудив до 5 років позбавлення волі колишнього бойовика самопроголошеної "Донецької народної республіки" Олега Васіна, який брав участь у блокуванні і роззброєння українських військових Дружківці Донецької області у квітні 2014 року.