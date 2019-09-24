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24 сентября 2019, вторник, 11:00 64
Силовые структуры 2019-09-24T11:45:01+03:00
Українські Новини
Заблокировал и разоружил украинских военных: боевик с позывным "Комбат" отделался мягким приговором

Заблокировал и разоружил украинских военных: боевик с позывным "Комбат" отделался мягким приговором

Задержание боевика ДНР в Дружковке. Фото: пресс-центр СБУ
Задержание боевика ДНР в Дружковке. Фото: пресс-центр СБУ

Суд приговорил к 5 годам лишения свободы бывшего боевика самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Олега Васина, участвовавшего в блокировании и разоружении украинских военных в Дружковке Донецкой области в апреле 2014 года.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

Так, 57-летний Васин (позывной "Комбат") является уроженцем Дружковки, ликвидатором аварии на ЧАЭС и инвалидом 2-й группы.

Установлено, что в период с апреля по июль 2014 года он обеспечивал деятельность блокпостов боевиков ДНР в Дружковке и занимался сбором разведывательной информации о деятельности сил АТО.

Кроме того, 17 апреля 2014 года он, находясь на блокпосту «Донской» в Дружковке, принял участие в блокировании колонны сил АТО - военных Государственной пограничный службы, сотрудников Министерства внутренних дел и Службы безопасности Украины.

Украинские силовики были разоружены и в дальнейшем взяты в плен боевиками ДНР.

Подсудимый Васин был задержан правоохранителями и арестован в октябре 2018 года.

Задержание боевика ДНР в Дружковке. Фото: пресс-центр СБУЗадержание боевика ДНР в Дружковке. Фото: пресс-центр СБУ

В июле текущего года он раскаялся, признал свою вину по ст. 258-3 (участие в террористической организации) Уголовного кодекса и заключил сделку со следствием.

В сентябре текущего года суд утвердил сделку и назначил Васину согласованное наказание.

"Комбату" назначено наказание более мягкое, чем предусмотрено Уголовным кодексом, а именно, в виде 5 лет лишения свободы без конфискации имущества.

Кроме того, к осужденному применен "закон Савченко" (закон о зачислении 1 дня предварительного заключения как 2 дней в срок основного наказания), и таким образом, экс-боевик отбыл в тюрьме уже почти 2 года, то есть более 1/3 срока.

Как сообщали Українськi Новини, Куйбышевский районный суд Запорожской области приговорил к 8 годам лишения свободы жителя Шахтерска Донецкой области Николая Бутрименко, причастного к гибели 10 бойцов спецназа в ходе АТО в июле 2014 года.

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