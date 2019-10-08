Лукашенко назвав війну на Донбасі конфліктом України і Росії

З 2014 року в Донбасі йде конфлікт між Росією і Україною, вважає президент Білорусії Олександр Лукашенко. Про це він сказав, виступаючи на міжнародному форумі Європейська безпека: відійти від краю прірви, повідомляє БЕЛТА.

На його думку, рішення конфлікту в Донбасі залежить від того, чи сядуть Москва і Київ за стіл переговорів. Білоруський президент вважає, що для мирного врегулювання ситуації Україна і Росія мають разом приймати рішення. "І не треба після мене говорити, що це не конфлікт Росії і України... Так, не треба ігнорувати керівників ЛНР і ДНР. Вони є, їх не можна уникати. Це питання домовленостей", - сказав Лукашенко.

При цьому білоруський президент вважає, що закінчення війни на південно-сході України не можна буде досягти без участі США в переговорному процесі. Лукашенко зазначив, що Вашингтон залучений в політичні та економічні процеси, що відбуваються в Україні, та американські політики цього вже не відкидають.

Білоруський лідер заявив, що Мінськ готовий зіграти роль у миротворчому процесі, якщо на це буде воля і домовленість Москви і Києва. "Ми готові як близькі і рідні люди зіграти ту роль, яка ними буде визначена. Ми не можемо стояти осторонь. Це і наша Україна. Білорусь, Росія, Україна - це щось єдине. Не хочу сказати "один народ" - це когось дратує. А фактично - один народ. І ми воюємо, не можемо розібратися", - заявив білоруський президент.

Лукашенко висловився також про необхідність відновлення Донбасу: "Європа начебто допомагає. Так допомагайте так, щоб був результат. Потрібно не тільки зупинити війну, потрібно відновити Донбас". При цьому він вважає, що необхідні конкретні ефективні дії, які відкриють шлях до проведення зустрічі глав держав "нормандському форматі", результатом якого мають стати тверді гарантії виконання мінських угод.

Раніше Лукашенко заступився за Зеленського і сказав, що його залишили з Донбасом один на один.

Також Лукашенко повідомив, що Білорусь готова ввести на Донбас війська, миротворців і прикордонників.