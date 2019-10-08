Кількість волонтерів за рік зменшилася вдвічі

Кількість респондентів, які займаються волонтерською діяльність, за рік зменшилася приблизно в 2 рази з 18,3% до 9,3%.\r\nПро це свідчать результати опитування фонду "Демократичні ініціативи" ім. В. Кучеріва та Київського міжнародного інституту соціології, передають Українські Новини.\r\nРеспондентам ставилося запитання: "Займалися волонтерською діяльністю на протязі року?"\r\n9,3% відповіли позитивно. У грудні 2018 року таких було двоє більше - 18,3%.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nПри цьому 90,7% не займалися волонтерською діяльність протягом року. У минулому році негативно на це питання відповіли 81,4% респондентів.\r\nОпитування проводилося "Демініціативами" і КМІС з 8 по 20 серпня 2019 року серед 2 040 повнолітніх респондентів на всій підконтрольній території Україні. Статистична похибка вибірки не перевищує 2,3%.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 8 липня волонтер-медик був поранений через підрив на вибуховому пристрої в зоні операції Об'єднаних сил.\r\nПри цьому українські військові відповіли бойовикам "за наших медиків" жорстким ударом, з'явилося яскраве відео.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n