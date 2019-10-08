Кількість волонтерів за рік зменшилася вдвічі

Кількість респондентів, які займаються волонтерською діяльність, за рік зменшилася приблизно в 2 рази з 18,3% до 9,3%.

Про це свідчать результати опитування фонду "Демократичні ініціативи" ім. В. Кучеріва та Київського міжнародного інституту соціології, передають Українські Новини.

Респондентам ставилося запитання: "Займалися волонтерською діяльністю на протязі року?"

9,3% відповіли позитивно. У грудні 2018 року таких було двоє більше - 18,3%.

При цьому 90,7% не займалися волонтерською діяльність протягом року. У минулому році негативно на це питання відповіли 81,4% респондентів.

Опитування проводилося "Демініціативами" і КМІС з 8 по 20 серпня 2019 року серед 2 040 повнолітніх респондентів на всій підконтрольній території Україні. Статистична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Як повідомляли Українські Новини, 8 липня волонтер-медик був поранений через підрив на вибуховому пристрої в зоні операції Об'єднаних сил.

При цьому українські військові відповіли бойовикам "за наших медиків" жорстким ударом, з'явилося яскраве відео.