Депутати від "Слуги Народу" хочуть дозволити іноземцям купувати землю під забудову

12 депутатів від партії "Слуга Народу" пропонують парламенту дозволити іноземцям та іноземним юридичним особам купувати вільні від забудови земельні ділянки несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів.

Про це йдеться в проекті закону №2194, зареєстрованому в Раді 1 жовтня, передають Українські Новини.

Так, пропонується у статті 81 Земельного кодексу виключити обмеження в придбанні права власності на земельні ділянки несільськогосподарського призначення іноземцями.

При цьому зазначено, що будь-які юридичні особи можуть набувати у власність земельні ділянки за цивільно-правовими договорами та на інших підставах, передбачених законом.

Також передбачається скасування узгодження з Кабінетом Міністрів продажу земділянок несільськогосподарського призначення державної та комунальної власності іноземним юрособам.

Згідно із законопроектом, всі землі держвласності за межами населених пунктів (крім необхідних державі) передаються в комунальну власність територіальним громадам.

Водночас передбачається, що органи місцевого самоврядування зможуть самостійно обирати цільове призначення земельних ділянок приватної власності та затверджувати плани детального планування території за межами населених пунктів.

Також встановлюється, що спосіб закріплення загальних кордонів між земділянками визначається за згодою власників цих ділянок, при цьому межовими знаками можуть бути природні та штучні споруди (річки, струмки, канали, лісосмуги, рослинні смуги, дерева, стежки, дорожні споруди, паркани, бетонні стовпи тощо), які збігаються з межею земділянки або спеціально встановлені на ній.

Крім того, депутати вважають за необхідне ліквідацію Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру і формування замість неї центрального органу виконавчої влади, який буде реалізувати виключно держполітику в сфері кадастрової діяльності та геопросторових даних.

На думку депутатів, штат інспекційних підрозділів нинішньої служби є надмірно малим, а зазначені інспектори не зацікавлені в ефективності контролю.

Також зазначено, що питома вага витрат на загальнодержавні топогрофо-геодезичні та картографічні роботи становить 0,3% кошторису служби.

Пропонується на зміну державного нагляду в землевпорядкуванні та топографо-геодезичної діяльності впровадити обов'язкове страхування відповідальності виконавців робіт перед замовниками за наслідки необережності, недогляду і професійних помилок, допущених при складанні документації із землеустрою або виконання геодезичних робіт.

У разі прийняття законопроекту він набуває чинності через 6 місяців із дня публікації з дорученням Кабінету Міністрів у місячний термін вжити заходи щодо створення нового центрального органу виконавчої влади в сфері кадастрової діяльності та визначити міністерство, уповноважене формувати держполітику в сфері земельних відносин.

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