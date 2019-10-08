Більшість українців проти продажу земель сільгосппризначення

73% респондентів, опитаних соціологічною групою "Рейтинг", проти запровадження продажу земель сільськогосподарського призначення.

Про це свідчать результати опитування, передають Українські Новини.

19% підтримують запровадження продажу земель сільгосппризначення, 8% - не визначилися. При цьому 74% опитаних вважають, що рішення про відкриття ринку землі має прийматися на всеукраїнському референдумі.

Серед переваг запровадження продажу земель сільгосппризначення 26% респондентів відзначили можливість власників розпоряджатися землею на власний розсуд, 18% - можливість створювати нові робочі місця в селах, 14% - це буде сприяти інвестиціям в Україну, 13% - дозволить отримати справедливу ринкову ціну на землю, 13% - дозволить фермерам брати кредит під заставу землі.

Серед ризиків від запровадження продажу земель сільгосппризначення 41% опитаних зазначив, що земля може бути викуплена іноземцями, 31% - що власники паїв можуть бути обмануті при продажу землі, 31% бачать ризики через недосконалість чинного законодавства, 23% - зняття мораторію дозволить олігархам її скупити.

Було опитано 2 000 респондентів шляхом особистого формалізованого інтерв'ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження не перевищує 2,2%. Опитування проводилося з 28 вересня по 1 жовтня.

Як повідомляли Українські Новини, Кабінет Міністрів запропонував Верховній Раді запустити ринок землі.

Тим часом аграріям планують здешевити кредити для придбання сільгоспземель.