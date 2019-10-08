Заступник начальника ГУ поліції в Миколаївській області Сидоренко загинув у ДТП

Заступник начальника Головного управління Національної поліції у Миколаївській області Сергій Сидоренко та керівник управління протидії наркозлочинності Володимир Іллічко загинули в ДТП. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Нацполіції, передають Українські Новини.\r\nФото: Нацполіція\r\nВранці 8 жовтня на автодорозі "Херсон - Миколаїв" поблизу Шевченкове Вітовського району сталося зіткнення автомобілів Тoyota і Lexus. Внаслідок ДТП загинули заступник начальника ГУНП - начальник кримінальної поліції полковник поліції Сидоренко і т.в.о. начальника УПН ГУНП підполковник поліції Іллічко. Вони їхали в напрямку Миколаєва. Водій автомобіля Lexus госпіталізований.\r\nДТП під Миколаєвом. Скріншот відео\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nЗа даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу. Обставини дорожньо-транспортної пригоди з'ясовуються. Нацполиция висловлює співчуття рідним і близьким загиблих поліцейських.\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у Запоріжжі неповнолітній влаштував смертельну ДТП, загинув підліток.