Заступник начальника ГУ поліції в Миколаївській області Сидоренко загинув у ДТП

Заступник начальника Головного управління Національної поліції у Миколаївській області Сергій Сидоренко та керівник управління протидії наркозлочинності Володимир Іллічко загинули в ДТП. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Нацполіції, передають Українські Новини.

Фото: Нацполіція

Вранці 8 жовтня на автодорозі "Херсон - Миколаїв" поблизу Шевченкове Вітовського району сталося зіткнення автомобілів Тoyota і Lexus. Внаслідок ДТП загинули заступник начальника ГУНП - начальник кримінальної поліції полковник поліції Сидоренко і т.в.о. начальника УПН ГУНП підполковник поліції Іллічко. Вони їхали в напрямку Миколаєва. Водій автомобіля Lexus госпіталізований.

ДТП під Миколаєвом. Скріншот відео

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу. Обставини дорожньо-транспортної пригоди з'ясовуються. Нацполиция висловлює співчуття рідним і близьким загиблих поліцейських.

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