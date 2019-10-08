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  • Заступник начальника ГУ поліції в Миколаївській області Сидоренко загинув у ДТП
08 жовтня 2019, вівторок, 11:45 27
Події 2019-10-08T12:30:03+03:00
Українські Новини
Заступник начальника ГУ поліції в Миколаївській області Сидоренко загинув у ДТП

Заступник начальника ГУ поліції в Миколаївській області Сидоренко загинув у ДТП

Заступник начальника Головного управління Національної поліції у Миколаївській області Сергій Сидоренко та керівник управління протидії наркозлочинності Володимир Іллічко загинули в ДТП. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Нацполіції, передають Українські Новини.

Фото: НацполицияФото: Нацполіція

Вранці 8 жовтня на автодорозі "Херсон - Миколаїв" поблизу Шевченкове Вітовського району сталося зіткнення автомобілів Тoyota і Lexus. Внаслідок ДТП загинули заступник начальника ГУНП - начальник кримінальної поліції полковник поліції Сидоренко і т.в.о. начальника УПН ГУНП підполковник поліції Іллічко. Вони їхали в напрямку Миколаєва. Водій автомобіля Lexus госпіталізований.

ДТП під Миколаєвом. Скріншот відеоДТП під Миколаєвом. Скріншот відео

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу. Обставини дорожньо-транспортної пригоди з'ясовуються. Нацполиция висловлює співчуття рідним і близьким загиблих поліцейських.

Як повідомляли Українські Новини, у Запоріжжі неповнолітній влаштував смертельну ДТП, загинув підліток.

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