У Давида Арахамії народилася двійня

Голова фракції "Слуга народу" в Раді Давид Арахамія, який у вересні отримав у вересні 43 817,98 гривень зарплати, став батьком двійнят.

Про це повідомила прес-секретар президента Володимира Зеленського Юлія Мендель, привітавши юристів зі святом, Арахамію з народженням дітей, а главу Верховної Ради Дмитра Разумкова з днем народження, в соціальній мережі Facebook.

"Що не будень - то свято. З Днем юриста! Ясного розуму, неспростовних доказів і справедливого закону! Окремо Дмитро Разумков з Днем народження! А Давида Арахамию з народженням двійні! Тепер він - татусь аж шістьох", - написала вона.

Раніше Арахамія в одному з інтерв'ю телеканалу "Прямий" заплутався, відповідаючи на питання, скільки він витрачає грошей в місяць, скільки у нього дітей.

"Ось любите ви ці питання. Чесно кажучи, я завжди мріяв, щоб якось порахувати, але у мене не виходить, тому що у мене велика сім'я. У мене п'ятеро дітей, скоро буде ще двоє ... Ні, зараз четверо, і ще зараз чекаємо двійню, через два-три тижні. Дружина-підприємець, трошки сама заробляє. Я не можу заробляти, на жаль. Але я заробляв нормально. Витрачаю, навскидку, десь 100 000 гривень", - розповів він.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Арахамія обіцяє з $1 млн зробити $10 млн або піти у відставку.