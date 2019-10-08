Машини витісняють людей: які професії будуть затребувані, а які зникнуть в найближчому майбутньому

В той час, як у Держцентрі зайнятості назвали професії з найнижчою зарплатою: серед них лікарі, вчителі і вихователі, за прогнозами вчених, вже в найближчі 20 років в Україні та світі зникнуть понад 50 професій, замість них з'являться близько 200 нових.

Як повідомляють "Факти.ICTV", на українських підприємствах Київської області роботи вже почали замінювати людей на заводі, зварюючи деталі до сільгосптехніки, а люди тільки контролюють процес за допомогою пульта. Робота робота більш швидка і точна, в процесі значно зменшується кількість помилок.

Роботи в Україні працюють на декількох сотнях підприємств. А, наприклад, у Сінгапурі вже навіть є завод, де всі співробітники – роботи.

Каси самообслуговування у світі з'явилися двадцять років тому. В Україну прийшли в 2013-му і стають все більш популярними. Це зменшує чергу і для супермаркетів вигідно: каси самообслуговування менші, тому можна зекономити торгову площу. Хоча повністю відмовитися від касирів в магазинах поки не готові.

Але це майбутнє не таке вже й далеке. Фахівці з Оксфордського університету підрахували: вже через десять-двадцять років зникнуть понад півсотні професій. Першими під удар потраплять галузі, які легко автоматизувати: будівельники, зварники або ті ж касири. Зникнуть також бухгалтери, турагенти і навіть журналісти-новинарі. Це прогноз для США. В Україну суцільна автоматизація прийде трохи пізніше.

Але коли б не настали зміни, готуватися до них треба вже зараз. Адже замість старих з'являться майже 200 нових професій, які вимагають специфічних знань. Ілон Маск, наприклад, рекомендує вивчати інженерію, фізику і деякі пов'язані науки.

В майбутньому програмувати повинні будуть вміти вчителі та лікарі. Наприклад, з'явиться спеціальність IT-лікаря, який може не лише встановити діагноз, а й написати програми для приладів і роботів.

Медичні комп'ютери беруть на себе рутинні процедури, скажімо, спостереження за виконанням вправ. Лікар має більше часу подумати над стратегією терапії і, нарешті, просто поспілкуватися з пацієнтом. Власне, вміння комунікувати в майбутньому теж буде на вагу золота, – прогнозують експерти. І в світі комп'ютерів дуже важливо залишатися людьми.

Як повідомляли Українські Ноивни, експерт назвала 4 затребувані професії, для яких потрібно вищу освіту.

Також британські ЗМІ склали список найдивніших реальних професій, які приносять непоганий або навіть дуже непоганий дохід.