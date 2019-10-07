Путін в день народження вирішив підняти собі і Медведєву зарплати

У свій день народження, 7 жовтня, президент Росії Володимир Путін підписав укази про підвищення грошового утримання осіб, що заміщають державні посади Російської Федерації. Про це повідомляє РБК з посиланням на російський портал правової інформації.

Так, повідомляється, що указами Путіна підвищуються зарплати глави держави, прем'єр-міністра і членів уряду, а також низки інших осіб на 4,3%.

Згідно з указом № 481, підписаним 7 жовтня — у день народження Путіна, грошову винагороду президента Росії і голови уряду "в цілях забезпечення соціальних гарантій" збільшується з 1 жовтня 2019 року на 4,3%.

Аналогічним чином підвищуються зарплати міністра оборони РФ, глав МВС, МНС, ФСБ, Росгвардії, СЗР, ФСТ та Державної фельд'єгерської служби, а також інших міністрів, віце-прем'єрів, секретаря Радбезу, глави ЦВК і так далі. Крім того, на 4,3% підвищені зарплати осіб, що заміщають державні посади Російської Федерації в дипломатичних представництвах та представництвах Російської Федерації при міжнародних організаціях.

Окремими указами на 4,3% з 1 жовтня підвищено грошове утримання голови Слідчого комітету та генерального прокурора.

У березні глава російського уряду Дмитро Медведєв підписав розпорядження про індексацію зарплат бюджетників і федеральних держслужбовців з 1 жовтня 2019 року.

За даними Росстату, середній оклад федеральних держслужбовців в 2018 році виріс на 5,4%, перевищивши 126 тис. руб. Це в три рази вище середньої зарплати росіян за підсумками минулого року. Найбільш високооплачуваними федеральними чиновниками були названі співробітники апарату уряду.

Як повідомляли Українські Новини, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху зідзвонився з президентом Росії Володимиром Путіним і привітав його з днем народження.

Тим часом Наташа Королева привітала Путіна з днем народження і розлютила соцмережі.