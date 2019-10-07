Наташа Королева поздравила Путина с днем рождения и разозлила соцсети

Заслуженная артистка России Наташа Королева поздравила с днем рождения президента РФ Владимира Путина и получила от пользователей соцсетей сотни тысяч гневных комментариев. Об этом говорится в ее instagram.

"С днём Рождения Владимир Владимирович!!!" - написала певица на своей странице и прикрепила снимок, на которой она в компании артистов позирует с президентом России.

Некоторые поклонники Королевой присоединились к поздравлениям.

"Владимир Владимирович Живите долго и счастливо и в любви", "Отличное плечо для поддержки", "В.В Легенда" - написали пользователи.

Однако многим фанатами поп-певицы такой пост не понравился.

"Зашквар полный Наташа , не ожидала от вас((((", "Депортации в Украину правильная", "@ополизы гребанные", "И вы прогнулись? Отписываюсь....", "Политическая про@мандовка, такая же как Валерия. Артист должен оставаться вне политики, украинская Иуда", "Фу... отписываюсь", - отметили другие подписчики певицы.

Наташа Королева с Путиным. Фото: @koroleva__star

Как сообщали Українські Новини, ранее Лобода назвала себя российской певицей в иностранной газете.

А также Ани Лорак отдала дочь учиться в России за 30 тыс. долларов в год и сфотографировалась с пресс-секретарем Путина.